Der TSV Meerbusch muss bei ETB Schwarz-Weiß Essen ran. – Foto: Patrik Otte

TSV Meerbusch ist bereit für Sieg bei Top-Team Am Samatag geht es in der Oberliga zu Schwarz-Weiß Essen. Der FC Büderich tritt in der Landesliga zum Topspiel beim Rather SV an.

Der TSV Meerbusch ist durch einen 4:1 (1:0)-Sieg gegen die Sportfreunde Hamborn ins Viertelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Nach schwacher Anfangsphase, in der die Gäste gleich zweimal hätten in Führung können, steigerten sich die Blau-Gelben deutlich und legten durch einen Doppelpack von Fabio Fahrian (28./48.) das 2:0 vor. Daniel Hoff (64.) erhöhte auf 3:0, ehe Hamborn durch Gino Mastrolonardo (66.) verkürzte. Für den Endstand sorgte in der Nachspielzeit Dion Gutaj.

„Es war eine gute Leistung, die der Mannschaft ein gutes Gefühl für die Meisterschaft geben sollte“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg, der mit seinem Team in der Oberliga Niederrhein derzeit eine schwierige Phase durchlebt. Lediglich ein Sieg aus den letzten sieben Spielen holte der TSV, der damit vor dem Gastspiel am Samstag (16 Uhr) beim ETB SW Essen der gefährlichen Zone nähergekommen ist. Aus diesem Grund haben sich die Meerbuscher bis zum Pokal-Viertelfinale am 19. November ein klares Punktziel gesetzt. „Das bleibt aber intern“, betont Kreuzberg. Klar sei jedoch, dass er und seine Mannschaft den Abstand nach unten unbedingt wieder vergrößern möchten. Damit dies gelinge, müsse auch mal ein Sieg bei einem der Top-Teams wie SW Essen her. „Wir haben gegen Gegner von oben teilweise gut mitgehalten, aber noch keins davon für uns entschieden. Daher wird es mal Zeit dafür“, sagt Kreuzberg. Da sich die Hausherren im Gegensatz zum TSV unter der Woche ausruhen konnten, seien die Voraussetzungen nicht optimal, doch wenn sein Team ans Limit komme, sei eine Überraschung nicht ausgeschlossen.