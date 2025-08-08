TSV Meerbusch II wagt Neustart mit rundum erneuertem Kader

Ein größerer Umbruch ist im Amateurfußball kaum denkbar: Beim TSV Meerbusch II hat sich in der Sommerpause nahezu alles verändert. Die Bezirksliga-Mannschaft wurde fast komplett neu aufgestellt. Mit Ammar Kiwani, Mohamed Ghait und Hamza Hajji stehen lediglich noch drei Spieler aus der Vorsaison weiterhin im Kader.
Mit Dennis Krause hat der TSV zudem einen neuen Cheftrainer verpflichtet, der zuletzt beim VfL Willich tätig war. Aufgrund der großen personellen Veränderungen war für den 31-Jährigen schnell klar, dass dies ein Projekt mit viel Entwicklungspotenzial ist. „Als sich bei mir die Tür in Willich schloss und hier eine neue aufging, war das eine spannende Konstellation“, sagt Krause. Der neue Coach bringt mit Nick Benda, Jonathan Walter, Maximilian Seibert, Hussein Nadir, Nils Reiher, Jonas Doerkes und Lucas Walhöfer gleich sieben Spieler aus Willich mit. „Es hilft mir, dass ich diese Jungs seit Jahren kenne und sie meine Idee vom Fußball bereits verinnerlicht haben“, sagt Krause.
Darüber hinaus haben sich den Blau-Gelben Boyan Boev (SC St. Tönis), Pascal Reischke, Nico Velija, Moner Najim Abdulredh (alle SV Vorst), Castro Boloko (Rot-Weiß Venn), Florian Saljii (1. FC Mönchengladbach), Leon Prinz (OSV Meerbusch), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (beide VfR Fischeln), Marc Bartnitzki (DSC 99), Janis Hrustic (FV Mosbach), Tolgahan Günes, Erik Schulz und Max Radermacher (alle zuletzt inaktiv) angeschlossen. Mit Enno Werling, Milo Neumann, Julius Cabalzar und Ryan Semakula sind zudem vier Eigengewächse aus der U19 hochgerückt.
Das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt kaum über 20 Jahren. „Wir haben eine brutal junge Mannschaft. Viele Jungs stehen zum ersten Mal im Seniorenbereich auf dem Platz. Sie bringen Talent mit, aber wir müssen ihnen die Zeit geben, sich einzugewöhnen und zu einer geschlossenen Einheit zu werden. In den ersten Wochen der Vorbereitung sei bereits viel passiert: „Wir sind menschlich zusammengewachsen. Die Jungs ziehen super mit, setzen vieles um und sind total willig.“ Krauses Spielidee ist offensiv ausgerichtet: mutiger, attraktiver Fußball mit hoher Laufbereitschaft, aggressivem Pressing und dem Versuch, dominant aufzutreten. „Mein Motto ist: lieber mit 4:3 als mit 1:0 gewinnen“, betont der Coach.
In der neuen Saison trifft der TSV II in der Bezirksliga, Gruppe 1, auf Gegner aus Düsseldorf und Umgebung. „Es wird nicht leicht für uns. Gerade die Teams in der unteren Tabellenhälfte schätze ich stärker ein als in der vorherigen Bezirksliga-Gruppe“, sagt Krause. Das Ziel lautet Klassenerhalt und gleichzeitige Weiterentwicklung des Teams. „Mittelfristig möchten wir die Basis schaffen, um perspektivisch den Blick Richtung Landesliga zu richten“, unterstreicht Krause.