TSV Meerbusch II wagt Neustart mit rundum erneuertem Kader

Ein größerer Umbruch ist im Amateurfußball kaum denkbar: Beim TSV Meerbusch II hat sich in der Sommerpause nahezu alles verändert. Die Bezirksliga-Mannschaft wurde fast komplett neu aufgestellt. Mit Ammar Kiwani, Mohamed Ghait und Hamza Hajji stehen lediglich noch drei Spieler aus der Vorsaison weiterhin im Kader.

Mit Dennis Krause hat der TSV zudem einen neuen Cheftrainer verpflichtet, der zuletzt beim VfL Willich tätig war. Aufgrund der großen personellen Veränderungen war für den 31-Jährigen schnell klar, dass dies ein Projekt mit viel Entwicklungspotenzial ist. „Als sich bei mir die Tür in Willich schloss und hier eine neue aufging, war das eine spannende Konstellation“, sagt Krause. Der neue Coach bringt mit Nick Benda, Jonathan Walter, Maximilian Seibert, Hussein Nadir, Nils Reiher, Jonas Doerkes und Lucas Walhöfer gleich sieben Spieler aus Willich mit. „Es hilft mir, dass ich diese Jungs seit Jahren kenne und sie meine Idee vom Fußball bereits verinnerlicht haben“, sagt Krause.

Darüber hinaus haben sich den Blau-Gelben Boyan Boev (SC St. Tönis), Pascal Reischke, Nico Velija, Moner Najim Abdulredh (alle SV Vorst), Castro Boloko (Rot-Weiß Venn), Florian Saljii (1. FC Mönchengladbach), Leon Prinz (OSV Meerbusch), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (beide VfR Fischeln), Marc Bartnitzki (DSC 99), Janis Hrustic (FV Mosbach), Tolgahan Günes, Erik Schulz und Max Radermacher (alle zuletzt inaktiv) angeschlossen. Mit Enno Werling, Milo Neumann, Julius Cabalzar und Ryan Semakula sind zudem vier Eigengewächse aus der U19 hochgerückt.