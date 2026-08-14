TSV Meerbusch II setzt nach Abstieg auf Vereinsidentifikation

Die Zweitvertretung des TSV stellt sich neu auf – Foto: Christian Haas

Trainer Jannik Boortz, der zuvor die dritte Mannschaft betreute, soll aus den verbliebenen Akteuren der bisherigen „Zwoten“ und der Dritten ein neues schlagkräftiges Team formen. „Wir sind ganz gezielt auf die Spieler zugegangen, bei denen wir wussten, dass sie sich mit dem TSV identifizieren“, sagt Boortz.

Trotz einiger Abgänge: Viele Spieler mit Führungsqualitäten beim TSV

Der Umbruch war erheblich. Unter anderem haben Moner Abdulredha (Union Nettetal II), Hrustan Kadric (SG Benrath-Hassels), Ylber Rrahmani und Marvin Monning (beide OSV Meerbusch), Hussein Nadir (1. FC Mönchengladbach), Özgün Özdemir (VfL Willich), Ammar Kiwani (SC St. Tönis II), Filip Jakobsson (SSV Strümp II) und Tom Karius (VfB Hilden II) den TSV nach dem Abstieg verlassen. Ursprünglich sollte die bisherige Drittvertretung ebenfalls in der Kreisliga A weiter bestehen. Doch die personelle Basis war zu dünn, weshalb diese Mannschaft abgemeldet wurde. Die verbliebenen Spieler rückten allesamt in die „Zwote“ auf. So entstand eine Mischung aus den beiden bisherigen Teams. Zu den Stützen gehören die Kapitäne Andreas Lahn und Sascha Müller, die Routiniers Nicolai Neubert und Torwart Pascal Reischke sowie die jüngeren Akteure Mohamed Ghait, Enno Werling und Leon Prinz. „Wir haben viele Jungs, die Führungsqualitäten mitbringen“, sagt Boortz.

Auch einen externen Neuzugang gibt es. Kevin Stienen kehrt vom SV Oppum zum TSV zurück. Der 34-Jährige spielte bereits früher für den Verein und möchte seine Fußballkarriere mit seinen alten Weggefährten ausklingen lassen. Ansonsten setzen die Meerbuscher bewusst auf die eigene Basis. „Der Sprung von der Oberliga in die Kreisliga A ist immens. Deshalb braucht man keine Luftschlösser zu bauen“, sagt Boortz. Vielmehr solle zunächst wieder eine Mannschaft wachsen, die eng mit dem Verein verbunden ist. Ein konkretes Aufstiegsziel gibt es deshalb auch nicht. „Wir wollen eine gute Rolle spielen und uns im ersten Tabellendrittel platzieren“, sagt Boortz. In dieser Saison gehe es jedoch primär darum, die Mannschaft zu festigen. „Wir setzen uns nicht unter Druck. Erst im nächsten oder übernächsten Jahr wollen wir ganz oben angreifen.“