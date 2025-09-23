 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
Ein wichtiges Spiel steht für Meerbusch II an.
Ein wichtiges Spiel steht für Meerbusch II an. – Foto: Michael Locke

TSV Meerbusch II muss siegen, Ratingen II mit Schlüsselspiel

Bezirksliga Niederrhein 1: Der TSV Meerbusch II trifft im Kellerduell auf den TV Kalkum-Wittlaer, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Ratingen 04/19 II und der 1. FC Grevenbroich-Süd wollen am Freitag schon den Keller distanzieren.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der TSV Meerbusch II trifft im Kellerduell auf den TV Kalkum-Wittlaer, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Ratingen 04/19 II und der 1. FC Grevenbroich-Süd wollen am Freitag schon den Keller distanzieren. Außerdem steht ein Topspiel zwischen MSV Düsseldorf und Sparta Bilk an. So läuft der 7. Spieltag:

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - Grevenb.-Süd

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30
Spieltext SV Hösel - Lohausen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live
Spieltext MSV Düsseld. - Sparta Bilk

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00
Spieltext TSV Bayer - ASV Mettmann

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - TV Kalkum

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext Uedesheim - Rhenania H.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00
Spieltext CfR Links - SG Benrath

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
14:00
Spieltext DSC 99 - Nievenheim

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:00
Spieltext Eller 04 - Weissenberg

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim

André NückelAutor