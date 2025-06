Leonel Kadiata zeigt die neuen TSV-Spieler. – Foto: Benjamin Kühnen

TSV Meerbusch holt vier Spieler mit Entwicklungspotenzial Oberligist TSV Meerbusch treibt seine Personalplanungen weiter voran. Mit Reo Kamiyama (21), Mattia Majetic (20), Ilyas Vöpel (22), Luca Meyers-Richter (20) verpflichtete der Tabellenzehnte der Vorsaison vier junge Spieler mit Entwicklungspotenzial.

Reo Kamiyama folgt seinem Trainer vom VfL Jüchen-Garzweiler nach Meerbusch. „Er ist ein Teamspieler, sehr fleißig und laufstark, mit einem guten Abschluss“, lobt Trainer Marcel Winkens, der besonders die Vielseitigkeit des Japaners schätzt. Kamiyama sei im Angriff flexibel einsetzbar und könne nahezu auf allen Offensivpositionen spielen. Der Durchbruch beim Oberliga-Aufsteiger gelang dem 21-Jährigen in der Rückrunde: In 17 Landesligapartien traf Kamiyama sechsmal. „Durch viele wichtige Tore und seine enorm gute Einstellung hat er sich den Schritt in die Oberliga verdient“, betont Winkens. Mattia Majetic, der für das zentrale Mittelfeld vorgesehen ist, kommt vom VfB Hilden. „Er ist ein technisch sehr versierter Akteur, der zwischen den Ketten agiert und das Spiel hervorragend aufbauen kann“, lobt Winkens. Majetic wechselte 2022 von Ratingen 04/19 nach Hilden, wo er im Seniorenbereich Fuß fasste. In den beiden vergangenen Jahren absolvierte der 20-Jährige 24 Landesliga- und vier Oberligaspiele (vier Tore) für den VfB. „Mattia ist mir schon mehrfach bei Spielbeobachtungen aufgefallen. Als sich nun die Gelegenheit ergab, ihn zu holen, haben wir zugeschlagen“, so Winkens.

Vöpel beobachtet Ilyas Vöpel stand schon länger auf der Liste des TSV – nun hat es mit dem Wechsel geklappt. Der 22-Jährige lief in der Jugend für den Cronenberger SC, den Wuppertaler SV und den VfB Homberg auf. Im Sommer 2022 kehrte er nach Cronenberg zurück und etablierte sich sofort in der Oberliga. In der Saison 2023/24 war der flinke Außenbahnspieler eine der prägenden Figuren bei Union Nettetal (27 Spiele, 7 Tore), ehe er im vergangenen Jahr nach Ratingen wechselte. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und kam lediglich auf elf Einsätze. „In Nettetal hat Ilyas eine starke Saison gespielt, in Ratingen konnte er diese Leistungen nicht mehr konstant abrufen. Wir hoffen, dass wir ihn wieder zu seiner alten Verfassung bringen können“, sagt Winkens.