TSV Meerbusch holt drei neue Offensivkräfte

So plant Johannes Dahms mit den neuen Offensivkräften. – Foto: Jens Terhardt

Der TSV Meerbusch hat seinen Kaderumbau weitgehend abgeschlossen. In Christian Bus, Vedad Music und Enes Rüzgar verpflichteten die Blau-Gelben drei Angreifer, die künftig für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen sollen. „Wir wollten Spieler holen, die verschiedene Positionen spielen können und mehrere Rollen übernehmen können. Gerade bei unserem geplanten variablen Spielstil ist das enorm wichtig“, sagt TSV-Trainer Johannes Dahms.

Das ist der Werdegang aller Neuen:

Christian Bus, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann, überzeugte zuletzt bei Landesligist SG Unterrath, wo er in zwei Spielzeiten 57 Einsätze absolvierte und 22 Tore erzielte. Zuvor sammelte der 24-Jährige erste Erfahrungen im Herrenbereich beim Rather SV und den ASV Mettmann. „Christian ist nicht unbedingt der auffälligste Fußballer auf dem Platz, weiß aber genau, wo das Tor steht“, sagt Dahms. „Er spielt sehr einfach, hat einen guten ersten Kontakt und trifft Entscheidungen schnell. Wenn er die Chance bekommt, ist der Ball häufig drin.“

In Vedad Music kommt ein weiterer Angreifer nach Meerbusch. Der 23-Jährige wurde in der Jugend bei der SG Essen-Schönebeck, Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen in der Oberliga. Nach Stationen beim SV Schermbeck, FSV Duisburg, den Sportfreunden Hamborn und Union Nettetal spielte Music zuletzt beim Landesligisten SV Scherpenberg, wo er in der vergangenen Saison mit 14 Toren in 32 Spielen überzeugte. „Vedad ist ein richtiger Kämpfer und ein Spieler mit einem sehr guten Charakter“, beschreibt Dahms seinen Neuzugang. „Er bringt eine enorme körperliche Präsenz mit und kann vorne mehrere Positionen spielen.“