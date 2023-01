TSV Meerbusch holt abgeschobenen Spieler zurück Jacob Ballah, Fußballer des TSV Meerbusch, wurde im April nach Nigeria abgeschoben. Mit viel Einsatz haben TSV-Manager Christoph Peters und Co-Trainer Roberto Gambino dem 27-Jährigen die Rückkehr ermöglicht.

Dass Jacob Ballah das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel in Meerbusch verbringen konnte, hätte er selbst vorher niemals gedacht. „Ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Das kann sich niemand vorstellen“, sagt der 27-Jährige, hinter dem Monate des Wartens und Bangens liegen. Trotz großer Anstrengungen von TSV-Manager Christoph Peters und Co-Trainer Roberto Gambino, ein Visum für Ballah zu erlangen, war der Offensivallrounder, der im Sommer 2020 zum TSV Meerbusch gewechselt war, Ende April in seine Heimat nach Nigeria abgeschoben worden. Seine Teamkollegen hatten zuvor noch Geld für ihn gesammelt und ihm eine vierstellige Summe zur Verfügung gestellt, damit er dort erst mal über die Runden kommen kann. „Das hat mich sehr gerührt. Trotzdem war es eine sehr schwierige Zeit für mich“, berichtet Ballah.

Er hoffte, irgendwann nach Deutschland zurückzukehren – doch das war ungewiss. Peters und Gambinos Ziel, möglichst schnell ein Visum sowie eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für Ballah zu bekommen, gestaltete sich schwierig. „Die Behörden haben uns überhaupt keine Hilfestellung geleistet, sondern uns eher immer wieder neue Hürden in den Weg gestellt“, berichtet Peters. Vom Frühjahr an führte Gambino unzählige Telefonate mit dem Ausländeramt, der Bezirksregierung, der Handwerkskammer und vielen mehr. Eigentlich sollte Ballah schon am 1. August beim Klimatechnikbetrieb Kälte Klima Peters (KKP), dessen Geschäftsführer Christoph Peters ist, eine Ausbildung als Kälte-Mechatroniker beginnen. Doch obwohl Gambino bei den Behörden ein sogenanntes beschleunigtes Fachkräfteeinwanderungsverfahren erwirkte, zog sich der Prozess in die Länge. „Es fehlten immer wieder neue Dokumente und Unterlagen, die wir nachreichen mussten. Da brauchte ich teils enorm viel Geduld“, so Gambino.

Emotionale Rückkehr

Erst Ende Oktober gab es endlich von allen Seiten grünes Licht: Ballah durfte zurück nach Deutschland kommen. Auf dem Weg vom Düsseldorfer Flughafen nach Meerbusch brach er in Tränen aus. „Er hat mir gesagt, dass er sich sicher war, dass er all das nie wieder sehen wird“, berichtet Peters. Inzwischen ist Lank die neue Heimat des Nigerianers. Hier wohnt er in einer von Peters gestellten Wohnung am Latumer See und hat mit ein paar Wochen Verspätung auch seine Lehre bei KKP begonnen „Ich bin unglaublich dankbar, dass sich Christoph und Roberto so stark für mich engagiert haben. Ohne ihren Einsatz wäre ich nicht wieder hier“, sagt Ballah.