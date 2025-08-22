TSV Meerbusch hofft bei Heimauftakt auf erstes Erfolgserlebnis

Tatsächlich habe sein Team „70 Minuten lang richtig gut gestanden“ und dabei gezeigt, welches Potenzial in der neuformierten Truppe steckt. „Wir hatten ein paar sehr gute Spielzüge, haben uns aus Drucksituationen gelöst und klare Chancen herausgespielt. Das müssen wir festhalten und weiterentwickeln“, so Winkens. Die vielen Neuzugänge zu integrieren, brauche Zeit. Positive Ergebnisse müssten natürlich trotzdem bald kommen. Mit der Holzheimer SG wartet ein unangenehmer Gegner auf den TSV. Der Aufsteiger startete mit einem 0:0 gegen Kleve in die Saison und hätte die Partie mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit gewinnen können. Unter anderem vergab Oguz Ayan einen Foulelfmeter.

„Diesen Gegner darf man nicht unterschätzen. Die SG hat eine gute Mannschaft und viele Spieler verfügen bereits über Oberliga-Erfahrung“, sagt Winkens. Mit Oguz Ayan, Niklas Harth, Tom Meurer, Arton Tolaj, Vitali Habarov und Simon Büchte stehen gleich sechs Spieler mit Meerbuscher Vergangenheit im Gäste-Aufgebot. „Man kennt sich gut, aber wir müssen ohnehin auf unsere eigenen Stärken vertrauen und – unabhängig vom Gegner – versuchen, unser Spiel durchzubringen“, sagt der Trainer.

Personell gibt es leichte Entspannung. In Mattia Majetic und Enes Tekin kehren zwei TSV-Spieler in den Kader zurück. Beide haben weite Teile der Vorbereitung verpasst, stehen aber zumindest als Joker zur Verfügung. Auch Ilyas Vöpel arbeitet sich langsam heran. „Das sind drei Jungs mehr, die uns zusätzliche Optionen geben. Das macht schon einen großen Unterschied zur Vorwoche“, so Winkens. Verzichten muss er weiterhin auf die beiden Langzeitverletzten Florian Berisha und Jacob Ballah. Trotz der jüngsten Ergebnisse überwiegt beim TSV die Zuversicht, dass mit dem Heimauftakt der Knoten platzen könnte. „Wir wissen, was wir auf unserer eigenen Anlage zu tun haben. Wenn wir an die guten 70 Minuten von Homberg anknüpfen, bin ich positiv gestimmt, dass wir ein Erfolgserlebnis einfahren werden“, sagt Winkens.