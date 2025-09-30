TSV Meerbusch gibt die rote Laterne ab, FC Büderich verliert 1:4

Nach dem Wechsel hätte der TSV mehrfach den Sack zumachen können, doch Cain (60.), Francisco San Jose (75.), Ilyas Vöpel (89./91) und Florian Berisha (91.) ließen teils beste Chancen aus. In der Nachspielzeit sah Torwart Langhoff die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung. Da die Meerbuscher ihr Wechselkontingent ausgeschöpft hatten, stellte sich Dion Gutaj ins Tor, wurde aber nicht mehr geprüft. „Das war ein sehr verdienter Erfolg für uns. Allerdings hätten wir viel früher für klare Verhältnisse sorgen müssen“, sagte Trainer Marcel Winkens.

In der 23. Minute spielte BWD-Torwart Johannes Buers einen Abstoß in die Füße von Reo Kamiyama. Der Japaner fing den Ball an der Strafraumkante ab und schob abgeklärt zur Führung ein. Die Gastgeber kamen in der ersten Hälfte nur einmal gefährlich vor das Tor, doch einen Freistoß von Robin Volmering parierte TSV-Torhüter Franz Langhoff sicher (35.). Kurz vor der Pause hatte Micah Cain das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am stark reagierenden Buers.

Für den FC Büderich 02 gab es den nächsten Rückschlag. Bei der Holzheimer SG verlor er mit 1:4 (0:3) und fiel damit auf den vorletzten Rang zurück. „Unser Gegner hat seine ersten drei Schüsse zu drei Toren genutzt. Wenn man ein Spiel so früh herschenkt, ist es verdammt schwierig, noch mal zurückzukommen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Die Partie war bereits nach einer knappen Viertelstunde zugunsten der Hausherren entschieden. In der dritten Minute köpfte Arton Tolaj sein Team nach einer Ecke in Führung. Wenig später wurden die Gäste bei eigenen Standards zweimal ausgekontert. Sakaki Ota erhöhte zunächst auf 2:0 (6.), ehe Jonas Theuerzeit nach einer Vorlage sogar auf 3:0 stellte (14.).

Trotz des klaren Rückstands ließen sich die Gäste nicht hängen. Bis zur Pause erarbeiteten sie sich mehr Spielanteile, ohne jedoch zwingend zu werden. Siebenbach brachte zur Halbzeit vier neue Spieler. Das zeigte Wirkung. Nach einer Flanke von Jamil Al Hussein köpfte Jan Niklas Kühling zum 1:3 ein (58.). Büderich blieb dran, erhöhte den Druck und hätte durch Giovanni Nkowa sogar fast das 2:3 erzielt, doch dessen Schuss lenkte Holzheims Torwart Johannes Kultscher an den Pfosten.

Mitten in dieser Drangphase sorgten die Gastgeber für die finale Entscheidung: Nach einer Ecke landete der Ball am zweiten Pfosten bei Tom Meurer, der zum 4:1 einschob (71.). „Das war ein sehr ernüchternder Auftritt von uns“, bilanzierte Siebenbach.