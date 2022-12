Diesmal hat der TSV Meerbusch wieder drei Zähler auf die Habenseite gebracht. – Foto: Stefan Brauer

TSV Meerbusch gelingt der Befreiungsschlag Oberligist TSV Meerbusch besiegte den FC Kray mit 3:2. Landesligist FC Büderich holt nur einen Punkt.

Dem TSV Meerbusch ist in der Oberliga Niederrhein der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. In einer hartumkämpften Partie rang er den FC Kray mit 3:2 (1:0) nieder und stellte damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder her. „Es war kein besonders gutes Spiel von uns, aber unter dem Strich zählen nur die drei Punkte“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg nach dem Spiel gegen die Mannschaft aus Essen.

Sein Team erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Nach einer Freistoßflanke von Dion Gutaj war Oguz Ayan am kurzen Pfosten zur Stelle. In der Folge war der TSV zwar Herr der Lage, tat sich aber mit dem aggressiven Pressing der Gäste schwer. Nach dem Wechsel sortierten sich die Blau-Gelben neu und wurden dafür belohnt. Nach feinem Steckpass von Aram Abdelkarim traf Harumi Goto zum 2:0 (55.). In der Folge verpasste der TSV mehrfach die Entscheidung – unter anderem vergab Ayan einen Elfmeter. Das rächte sich. Mit einem Doppelschlag in der 71. und 74. Minute sorgte Maurice Bank für den überraschenden Ausgleich des Tabellenvorletzten.