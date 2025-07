TSV Meerbusch feiert ersten Sieg, FC Büderich verliert in Unterzahl

Der TSV Meerbusch hat im vierten Testspiel der Sommervorbereitung seinen ersten Sieg eingefahren. Gegen die U19 von Rot-Weiß Oberhausen setzte sich das Team von Trainer Marcel Winkens mit 2:0 (0:0) durch. Micah Cain (46.) und Ilyas Vöpel (87.) erzielten die Tore für die Blau-Gelben. „Wir haben sehr kompakt und gut verteidigt, deutlich besser als zuletzt beim 2:3 in Hamborn. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Winkens.

Vor der Pause erspielte sich seine Mannschaft zwei gute Chancen, unter anderem scheiterte Cain am gegnerischen Keeper. „Insgesamt war unser Offensivspiel aber ausbaufähig. In dieser Hinsicht müssen wir uns noch steigern“, betonte Winkens. Kurz nach Wiederanpfiff war Cain zur Stelle: Ein missglückter Rückpass der Oberhausener landete bei dem TSV-Angreifer. Der blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt und traf zum 1:0 (46.).

In der Folge blieb Meerbusch spielbestimmend. Für die Entscheidung sorgte Neuzugang Ilyas Vöpel allerdings erst in der 87. Minute, als er einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt verwandelte. „Nach dem Rückschlag gegen Hamborn, wo wir eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben, war es wichtig, bis zum Schluss konzentriert zu spielen. Jeder hat sich auf seine Aufgaben fokussiert. Das war definitiv ein Schritt nach vorne“, so Winkens. Im nächsten Testspiel trifft der TSV am kommenden Sonntag (15 Uhr) auf Germania Teveren.

So., 27.07.2025, 15:00 Uhr

Der FC Büderich 02 blieb zum vierten Mal in Folge in der Sommervorbereitung sieglos. Gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen unterlag das Team von Trainer Sebastian Siebenbach mit 1:4 (0:1). Trotz der Niederlage zeigte der FCB, der 55 Minuten in Unterzahl agierte, eine ansprechende Leistung. „Fußballerisch war das über weite Strecken sehr ordentlich“, sagte Siebenbach.

Leon Ruhrig hatte Frechen im Anschluss an eine Ecke früh in Führung gebracht (6.). Nach einer guten halben Stunde folgte für die Gastgeber der nächste Rückschlag: Ibrahim Kanat sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Trotz eines Mannes weniger agierten die Büdericher danach mutig und spielfreudig. „Man hat kaum gemerkt, dass wir in Unterzahl waren“, lobte der Trainer.

Mitte der zweiten Hälfte zogen die Gäste dennoch binnen fünf Minuten durch zwei verwandelte Elfmeter von Patrick Friesdorf auf 3:0 davon (63./68.). Neuzugang Gordon Wild verkürzte in der 86. Minute auf 1:3. Kurz darauf hatte Joel Konadu per Kopf sogar die Chance zum Anschluss. Stattdessen machte Joel Plambeck im Gegenzug mit dem 4:1 (88.) den Deckel drauf. „Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Im Vergleich zum 2:5 gegen Benrath-Hassels war das ein klarer Schritt nach vorn“, sagte Siebenbach. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist der FCB im nächsten Test zu Gast bei der U23 von Fortuna Köln (Mittelrheinliga).