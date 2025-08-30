TSV Meerbusch erwartet ein Kampfspiel

Die Essener hatten am ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein für Aufsehen gesorgt und im Essener Derby die Spielvereinigung Schonnebeck mit 3:1 bezwungen. Der Gegner wird zu den Spitzenmannschaften der Liga gezählt. Ein Warnsignal, das in Meerbusch angekommen ist. „So ein Spiel gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Frintrop ist eine unangenehme, eingespielte Truppe, die noch dazu Aufstiegseuphorie mitbringt“, so Winkens. Die Marschroute für die Partie sei deshalb klar: „Wir haben die Power gegen den Ball – und die brauchen wir am Sonntag auch unbedingt.“

Mit dem 1:0 gegen die Holzheimer SG feierte der TSV am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg. Es war gleichzeitig das Signal, dass die Mannschaft trotz aller Widrigkeiten auf dem richtigen Weg ist. „Wir arbeiten die Fehler konsequent auf, machen Einzelanalysen, um uns weiter zu stabilisieren. Schritt für Schritt kommen wir voran“, so Winkens. Nach zwei Spieltagen zeigt er sich vor allem mit der Entwicklung der Defensive zufrieden. „Hinten sieht das schon ordentlich aus. Gegen Holzheim haben wir wenig zugelassen, das war stabil. Nach vorne haben wir noch viel Luft nach oben, auch bedingt durch die ständigen Umstellungen. Da mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Wichtig ist, dass wir gegen den Ball so weiterarbeiten wie zuletzt.“

Fragezeichen beim Personal

Personell ist der Blick auf das Wochenende bei den Blau-Gelben nicht sorgenfrei, insbesondere in der Offensive. „Neben den ohnehin schon verletzten Spielern haben wir zwei Wackelkandidaten“, sagt der Trainer – ohne Namen zu nennen, schließlich wolle er dem Gegner keine Hinweise geben. Hoffnung bestehe zumindest bei Micah Cain, der zuletzt verletzt ausgewechselt werden musste. „Zum Glück ist es kein Bänderriss, sondern nur eine Dehnung. Mit Tape könnte er am Sonntag einsatzbereit sein.“ Weniger optimistisch sei die Lage bei Leonel Kadiata. „Bei ihm wird es noch ein paar Wochen dauern. Ihn halbfit einzusetzen, bringt nichts. Leo werden wir im Laufe der Saison noch brauchen.“

In der Bezirksliga ist der OSV Meerbusch am Sonntag um 15.30 Uhr zu Gast bei Union Nettetal II. Der TSV Meerbusch II empfängt zur gleichen Zeit den 1. FC Grevenbroich-Süd. A-Kreisligist SSV Strümp trifft ebenfalls um 15.30 Uhr auf den VfB Uerdingen. Die OSV-Damen starten um 13 Uhr gegen den BV Wevelinghoven in die neue Bezirksliga-Saison. Ihr erstes Meisterschaftsspiel überhaupt absolviert die neu gegründete Damen-Mannschaft des FC Büderich 02, die zum Auftakt in die Kreisliga-A-Saison um 15.30 Uhr beim FC Tannenhof antritt.