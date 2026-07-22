TSV Meerbusch eröffnet die neue Oberliga-Saison Der Spielplan für die Oberliga Niederrhein sieht dieses Startprogramm vor - und den Termin für das Meerbuscher Oberliga-Derby. von Christoph Baumeister · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Meerbusch bestreitet das Eröffnungsspiel der Oberliga. – Foto: Ralph Görtz

Dass die neue Saison in der Oberliga Niederrhein am dritten August-Wochenende beginnen wird, steht schon länger fest. Der Fußballverband Niederrhein hat den Spielplan bekannt gegeben. Der TSV Meerbusch wird die neue Spielzeit am Freitag, 14. August, um 19.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf eröffnen. Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hatte einen Zwangsabstieg der U23-Mannschaft in die Oberliga Niederrhein zur Folge.

Der FC Büderich 02, der sich am letzten Spieltag dank eines 3:1-Siegs gegen Baumberg in letzter Minute gerettet hatte, startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Erster Gegner am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr am Eisenbrand ist der 1. FC Monheim. Eine Woche später – am Sonntag, 23. August, – hat der TSV um 15 Uhr die Sportfreunde Baumberg auf dem Lanker Sportplatz zu Gast. Zur gleichen Zeit tritt der FCB beim Vorjahrszweiten Ratingen 04/19 an. Am dritten Spieltag, der am Sonntag, 30. August, stattfindet, müssen die Meerbuscher um 15 Uhr beim Aufsteiger SV Scherpenberg ran. Der FCB bekommt es dann um 15.30 Uhr am heimischen Eisenbrand mit Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV zu tun. Derby am 14. Spieltag Neu in der Oberliga Niederrhein dabei sind darüber hinaus Landesliga-Aufsteiger SpVg Solingen-Wald sowie Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Das Stadt-Derby zwischen dem FCB und dem TSV steigt erst am 14. Spieltag der Hinrunde: Am Sonntag, 29. November, um 15.30 Uhr kommt es am Eisenbrand zum Lokalduell. Die erste Saisonhälfte wird am Sonntag, 20. Dezember, abgeschlossen. Der FCB gastiert dann beim VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, der TSV empfängt die Holzheimer SG.

Knapp zwei Monate Winterpause Im Anschluss geht es in eine fast zweimonatige Winterpause. Das Rückspiel zwischen dem TSV und dem FCB wird am Sonntag, 23. Mai, um 15 Uhr, in Lank absolviert. Der 34. und letzte Spieltag ist für Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr terminiert. Der TSV gastiert dann in Holzheim, der FCB empfängt Jüchen. Der Tabellenführer steigt am Saisonende in die Regionalliga West auf, die Teams auf den letzten drei Plätzen müssen den Gang zurück in die Landesliga antreten. Eine Woche vor dem Start der neuen Oberliga-Saison wird am Sonntag, 9. August (15 Uhr), die erste Runde im Niederrheinpokal ausgetragen. Der FC Büderich bekommt es in einer Neuauflage des Vorjahreshalbfinals mit dem SC St. Tönis zu tun, der TSV Meerbusch muss bei Oberliga-Absteiger 1. FC Kleve antreten. Bezirksligist OSV Meerbusch, der sich erstmals für den Verbandspokal qualifizierte, trifft bereits am 7. August (19.45 Uhr) am Krähenacker auf Landesligist TSV Solingen.