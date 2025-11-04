TSV Meerbusch: Erfolgsserie endet in Baumberg

Die Erfolgsserie des TSV Meerbusch ist gerissen: Nach zuvor fünf ungeschlagenen Partien erlitten die Blau-Gelben mit dem 0:2 (0:1) bei den Sportfreunden Baumberg wieder eine Niederlage. In einer taktisch geprägten Partie fehlte es ihnen an Durchschlagskraft. „Wir hatten über 90 Minuten keine klare Torchance. Das war offensiv viel zu wenig“, sagte Trainer Marcel Winkens.
Beide Teams begegneten sich im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Die erste Torannäherung verbuchten die Gäste: Ein Schuss von Florian Berisha landete am Außennetz. Es blieb in der Folge bei vereinzelten Halbchancen, ehe wenige Sekunden vor der Pause ein folgenschwerer Fehler des TSV das Spiel in Richtung Baumberg kippen ließ. „Wir haben uns einen komplett unnötigen Ballverlust an der Mittellinie erlaubt“, so Winkens. Die Gastgeber schalteten blitzschnell um, Ben Harneid versenkte den Ball wuchtig unten links zum 1:0 (45.).
Nach Wiederbeginn versuchten die Meerbuscher, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, fanden aber weiterhin nur selten Lösungen im letzten Drittel. Mattia Majetic scheiterte an Baumbergs Keeper Schwabke, das blieb jedoch die einzige gefährliche Torannäherung. „Wir waren im gegnerischen Strafraum zu harmlos“, so Winkens. Baumberg zeigte sich einen Tick zielstrebiger. TSV-Keeper Franz Langhoff hielt seine Mannschaft mit einer starken Parade gegen Harneid im Spiel, doch in der Nachspielzeit fiel doch die Entscheidung. Eine scharfe Hereingabe von Lo Castro lenkte Aaron Addo zum 0:2-Endstand ins eigene Tor.
„Wir haben bei Weitem nicht so gut gespielt wie in den vergangenen Wochen. Der letzte Biss hat gefehlt, der Fokus war nicht richtig da. Das ist bei einer jungen Mannschaft nicht ungewöhnlich, aber trotzdem ärgerlich“, resümierte Winkens. Fast noch schlimmer als die Niederlage wiegen die erneuten personellen Sorgen. Majetic musste mit Verdacht auf Handbruch ausgewechselt werden, bei Kapitän Daniel Hoff schwoll das Auge während der Partie stark an. „Wenn die beiden nächste Woche auch noch ausfallen, wird es personell richtig eng“, sagte Winkens.
In der Bezirksliga behauptete der OSV Meerbusch mit einem 2:1-Sieg beim SC St. Tönis II den Platz in der Spitzengruppe. Luca Pohlmann (8.) und Marc Rommel (40.) brachten ihr Team in der ersten Hälfte auf Kurs. Am Freitag um 19.45 Uhr haben die Osterather Spitzenreiter TuRa Brüggen zu Gast. A-Kreisligist SSV Strümp kam beim VfL Willich zu einem 2:2 und blieb zum fünften Mal in Folge sieglos. Dominik Birgels (25.) und Nick Groll (67.) glichen jeweils die Führung der Gastgeber aus. Die OSV-Frauen bleiben dank des klaren 4:0 gegen Marathon Krefeld Tabellenzweiter der Bezirksliga. Svea Schneider (10.), Malin Raven (23.), Sophie Tannert (36.) und Hannah Ungewitter (72.) trafen.