TSV Meerbusch: Erfolgsserie endet in Baumberg

Vor der Pause ausgeglichenes Spiel

Beide Teams begegneten sich im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Die erste Torannäherung verbuchten die Gäste: Ein Schuss von Florian Berisha landete am Außennetz. Es blieb in der Folge bei vereinzelten Halbchancen, ehe wenige Sekunden vor der Pause ein folgenschwerer Fehler des TSV das Spiel in Richtung Baumberg kippen ließ. „Wir haben uns einen komplett unnötigen Ballverlust an der Mittellinie erlaubt“, so Winkens. Die Gastgeber schalteten blitzschnell um, Ben Harneid versenkte den Ball wuchtig unten links zum 1:0 (45.).

Nach Wiederbeginn versuchten die Meerbuscher, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, fanden aber weiterhin nur selten Lösungen im letzten Drittel. Mattia Majetic scheiterte an Baumbergs Keeper Schwabke, das blieb jedoch die einzige gefährliche Torannäherung. „Wir waren im gegnerischen Strafraum zu harmlos“, so Winkens. Baumberg zeigte sich einen Tick zielstrebiger. TSV-Keeper Franz Langhoff hielt seine Mannschaft mit einer starken Parade gegen Harneid im Spiel, doch in der Nachspielzeit fiel doch die Entscheidung. Eine scharfe Hereingabe von Lo Castro lenkte Aaron Addo zum 0:2-Endstand ins eigene Tor.

Nicht der letzte Biss beim TSV Meerbusch

„Wir haben bei Weitem nicht so gut gespielt wie in den vergangenen Wochen. Der letzte Biss hat gefehlt, der Fokus war nicht richtig da. Das ist bei einer jungen Mannschaft nicht ungewöhnlich, aber trotzdem ärgerlich“, resümierte Winkens. Fast noch schlimmer als die Niederlage wiegen die erneuten personellen Sorgen. Majetic musste mit Verdacht auf Handbruch ausgewechselt werden, bei Kapitän Daniel Hoff schwoll das Auge während der Partie stark an. „Wenn die beiden nächste Woche auch noch ausfallen, wird es personell richtig eng“, sagte Winkens.