TSV Meerbusch entscheidet Kellerduell für sich

Nach Wiederbeginn hatte Hamborn mehr Spielanteile, benötigte aber einen Fauxpas in der TSV-Abwehr, um durch Justin Bock (57.) auf 1:3 zu verkürzen. Kurz darauf verschoss Oguz Ayan einen Foul-Elfmeter. In Gefahr geriet der Sieg dennoch nicht mehr. Der TSV kontrollierte das Geschehen und hielt Hamborn vom eigenen Tor weg. In der 87. Minute sorgte Ayan dann aus dem Spiel heraus für den 4:1-Endstand. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, sagte Trainer Samir Sisic, der mit seinem Team am Mittwoch um 15 Uhr auf den SC St. Tönis trifft. „Wir wollen den nächsten Schritt heraus aus dem Tabellenkeller machen“, so Sisic.

Der FC Büderich 02 setzte seine Erfolgsserie mit einem 4:1 (1:1) gegen den Mülheimer FC fort. Mit 37 Punkten ist der Aufsteiger bereits Siebter. Obwohl er die erste Hälfte bestimmte, gingen die Gäste in der 31. Minute durch Jeremiaha Maluze in Front. Direkt nach dem Wechsel sah Mülheims Harding Beira nach einer Notbremse gegen Brian Schwechel die Rote Karte. In Überzahl rissen die Büdericher das Spiel voll an sich. Antonio Munoz-Bonilla markierte nach Zuspiel von Leon Lepper den Ausgleich (54.). Der FCB erspielte sich nun Chance um Chance. Shunta Onishi traf aus dem Gewühl herum zum 2:1 (72.). In der Schlussphase sorgte Moritz Holz per Doppelschlag (83./87.) für die Entscheidung. Am Mittwoch um 15 Uhr ist der FCB zu Gast bei Ratingen 04/19.

Bezirksligist OSV Meerbusch setzte seinen Abwärtstrend mit einem 0:3 gegen den Hülser SV fort. An diesem Dienstagabend um 19.30 Uhr treten die Osterather beim SC Waldniel an. Der TSV II trennte sich mit 1:1 von Waldniel und spielt ebenfalls diesen Dienstag um 19.30 Uhr beim SSV Grefrath. Nach dem verlorenen Lokalderby gegen den TSV III (0:1) muss A-Kreisligist SSV Strümp am Mittwoch um 15 Uhr bei Viktoria Anrath ran. Die OSV-Frauen kamen in der Landesliga zu einem 0:0 in Niederwenigern, am Mittwoch um 15.15 Uhr empfangen sie Anrath.