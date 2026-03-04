TSV Meerbusch: Das spricht gegen einen Regionalliga-Aufstieg Der TSV Meerbusch steht aktuell auf Tabellenplatz drei der Oberliga Niederrhein und klebt an den Fersen von Ratingen 04/19. Doch der Aufstieg in die Regionalliga ist vereinsintern längst nicht für jeden ein erstrebenswerter Traum. von Linus Bien · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Das spricht gegen die Regionalliga – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der TSV Meerbuch blickt in der Oberliga Niederrhein auf einen bemerkenswerten Lauf von fünf Siegen in Folge zurück. Plötzlich steht die Mannschaft von Marcel Winkens auf Tabellenplatz drei mit nur sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19. Während man zuvor viele Teams mit dem Regionalliga-Aufstieg in Verbindung gebracht hätte, galt das für den TSV Meerbusch nur bedingt.

Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Winkens zu einem einem echten Top-Team der Oberliga entwickelt. Am vergangen Spieltag gegen den 1. FC Monheim schickte der Übungsleiter eine Elf ins Rennen mit einem Durchschnittsalter von aufgerundeten 23 Jahren – entsprechend viel Entwicklungspotenzial steckt in der TSV-Truppe. Lohnt sich die Regionalliga überhaupt? Die sportliche Leitung rund um Christoph Peters findet hinsichtlich der Kaderplanung nur lobende Worte für Teammanager Horst Riege: „Wir waren vor ein paar Wochen noch unten drin. Jetzt haben wir mit unserer blutjungen Mannschaft eine tolle Serie. Wir laufen einfach viel mehr als der Gegner und haben tolle Jungs im Kader. Da hat unser Teammanager Horst Riege sensationelle Arbeit geleistet“, erklärt er gegenüber RevierSport.