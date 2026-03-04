TSV Meerbusch: Das spricht gegen einen Regionalliga-Aufstieg

Der TSV Meerbuch blickt in der Oberliga Niederrhein auf einen bemerkenswerten Lauf von fünf Siegen in Folge zurück. Plötzlich steht die Mannschaft von Marcel Winkens auf Tabellenplatz drei mit nur sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19. Während man zuvor viele Teams mit dem Regionalliga-Aufstieg in Verbindung gebracht hätte, galt das für den TSV Meerbusch nur bedingt.
Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Winkens zu einem einem echten Top-Team der Oberliga entwickelt. Am vergangen Spieltag gegen den 1. FC Monheim schickte der Übungsleiter eine Elf ins Rennen mit einem Durchschnittsalter von aufgerundeten 23 Jahren – entsprechend viel Entwicklungspotenzial steckt in der TSV-Truppe.
Die sportliche Leitung rund um Christoph Peters findet hinsichtlich der Kaderplanung nur lobende Worte für Teammanager Horst Riege: „Wir waren vor ein paar Wochen noch unten drin. Jetzt haben wir mit unserer blutjungen Mannschaft eine tolle Serie. Wir laufen einfach viel mehr als der Gegner und haben tolle Jungs im Kader. Da hat unser Teammanager Horst Riege sensationelle Arbeit geleistet“, erklärt er gegenüber RevierSport.
Diese „tolle Serie“ hat nun dazu geführt, dass sich der TSV Meerbusch durchaus Hoffnungen auf einen Kampf um das Regionalliga-Ticket machen darf. Aufstieg? Klingt grundsätzlich für jeden Fußballfan verlockend – nicht so für Peters: „Man spielt die Hälfte der Partien gegen U-Mannschaften, wo man ohnehin auf die Mütze bekommt. Und die anderen Spiele gegen Rödinghausen oder Gütersloh sind auch nicht attraktiv. Die SSVg Velbert hat viel mehr Kohle zur Verfügung und tut sich auch sehr, sehr schwer. Ich stelle mir nur die Frage: Wofür das Ganze? Die Regionalliga ist für mich eine Geldverbrennungsmaschine“, wirft er einen kritischen Blick auf die Viertklassigkeit.
Wo der TSV Meerbusch wirklich steht, zeigt sich am Sonntag (8. März, 15 Uhr), wenn der VfB 03 Hilden zu Gast auf der Theodor-Mostertz-Sportanlage ist. Dem TSV bietet sich dann die große Gelegenheit, den zweiten Tabellenplatz dingfest zu machen, den aktuell noch der VfB mit zwei Zählern mehr auf dem Konto belegt. Zu erwarten ist ein echtes Spitzenspiel zweier Mannschaften, die vor der Saison vielleicht nicht zwingend an dieser Stelle zu erwarten waren.
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: