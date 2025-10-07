Der FC Büderich verlässt die Abstiegsränge. – Foto: Ralph Görtz

TSV Meerbusch beweist Moral, FC Büderich siegt mit Herz Der TSV Meerbusch erkämpfte ein 2:2 gegen Schonnebeck, der FC Büderich schlägt die DJK Adler Union Frintrop 3:2.

Der TSV Meerbusch hat in der Oberliga Niederrhein Moral bewiesen und gegen die Spielvereinigung Schonnebeck nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:2) erkämpft. Trotz des späten Punktgewinns rutschten die Blau-Gelben ans Tabellenende ab. „In der ersten Hälfte sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir waren viel zu weit weg von den Gegenspielern und hatten keinen Zugriff“, sagte Coach Marcel Winkens.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. SpVg Schonnebeck Schonnebeck 2 2 Abpfiff Die Gäste nutzten diese Schwächen eiskalt aus. Nach Treffern von Lennon Jung (19.) und Robin Brandner (43.) führten sie zur Pause verdient mit 2:0. „Die Gegentore dürfen uns so nicht passieren. Da waren wir in beiden Situationen nicht aufmerksam genug“, monierte Winkens.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die eingewechselten Florian Berisha, Yasin Bas und Leonel Kadiata brachten viel Schwung. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben sofort Druck gemacht und uns mehrere gute Chancen erspielt“, so der TSV-Trainer. Der Anschlusstreffer fiel schließlich in der 68. Minute: Vincent Boldt verwandelte einen Foulelfmeter souverän. Danach drängten die Hausherren auf den Ausgleich, vergaben jedoch mehrere Hochkaräter. Erst in der Nachspielzeit wurde ihr großer Einsatz belohnt. Nach Vorarbeit von Pablo Ramm traf Micah Cain zum 2:2 (90.+1). „Gegen eine Spitzenmannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurückzukommen, zeigt, was bei uns möglich ist, wenn die Rädchen bei uns ineinandergreifen“, bilanzierte Winkens. Trotz der „roten Laterne“ sieht er viele positive Ansätze: „Dieses Spiel bringt uns wieder ein Stück nach vorne.“

FC Büderich verlässt Abstiegszone