TSV Meerbusch beweist Moral, FC Büderich siegt mit Herz

Der TSV Meerbusch hat in der Oberliga Niederrhein Moral bewiesen und gegen die Spielvereinigung Schonnebeck nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:2) erkämpft. Trotz des späten Punktgewinns rutschten die Blau-Gelben ans Tabellenende ab. „In der ersten Hälfte sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir waren viel zu weit weg von den Gegenspielern und hatten keinen Zugriff“, sagte Coach Marcel Winkens.
Die Gäste nutzten diese Schwächen eiskalt aus. Nach Treffern von Lennon Jung (19.) und Robin Brandner (43.) führten sie zur Pause verdient mit 2:0. „Die Gegentore dürfen uns so nicht passieren. Da waren wir in beiden Situationen nicht aufmerksam genug“, monierte Winkens.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die eingewechselten Florian Berisha, Yasin Bas und Leonel Kadiata brachten viel Schwung. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben sofort Druck gemacht und uns mehrere gute Chancen erspielt“, so der TSV-Trainer. Der Anschlusstreffer fiel schließlich in der 68. Minute: Vincent Boldt verwandelte einen Foulelfmeter souverän.
Danach drängten die Hausherren auf den Ausgleich, vergaben jedoch mehrere Hochkaräter. Erst in der Nachspielzeit wurde ihr großer Einsatz belohnt. Nach Vorarbeit von Pablo Ramm traf Micah Cain zum 2:2 (90.+1). „Gegen eine Spitzenmannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurückzukommen, zeigt, was bei uns möglich ist, wenn die Rädchen bei uns ineinandergreifen“, bilanzierte Winkens. Trotz der „roten Laterne“ sieht er viele positive Ansätze: „Dieses Spiel bringt uns wieder ein Stück nach vorne.“
Der FC Büderich 02 verließ dank eines 3:2 (1:0)-Erfolgs gegen Union Frintrop vorerst die Abstiegsränge. In einer zunächst abwartenden Partie setzten die Gastgeber kurz vor der Pause das erste Ausrufezeichen. Jan Niklas Kühling traf aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung (40.). „Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen, das war in der ersten Hälfte spürbar“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.
Nach Wiederbeginn nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. Frintrop glich durch Timo Dapprich aus (48.), doch der FCB antwortete prompt. Kühling traf erneut, sein Schuss wurde unhaltbar ins Tor abgefälscht (56.). Joker Giovanni Nkowa sorgte wenig später mit seinem ersten Ballkontakt für das 3:1 (76.).
Zwar kam Frintrop durch Silas Niebaum nochmal zum Anschlusstreffer (88.), doch der FCB brachte die Führung in der Endphase sicher über die Zeit. „Am Ende war der Sieg zwar etwas glücklich, aber dennoch verdient“, sagte Siebenbach. „Wir haben mit Herz verteidigt und alles reingeworfen.“ Durch den Sieg hat sein Team den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. „Neun Punkte nach acht Spielen sind kein Grund zur Euphorie, aber ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Siebenbach.