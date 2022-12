TSV Meerbusch benötigt mehr Konsequenz Der Oberligist will am Samstag (17 Uhr) gegen Kray wieder dreifach punkten.

Es ist weder Fisch noch Fleisch, was der TSV Meerbusch seit einigen Wochen in der Oberliga Niederrhein anbietet. Auf der einen Seite verlor er von den zurückliegenden sechs Spielen zwar nur eins, auf der anderen Seite entschied er aber auch nur eins für sich. Hinzu kommen vier Remis, die die Blau-Gelben nicht aus dem unteren Mittelfeld der Tabelle haben klettern lassen.

Am Samstagabend um 17 Uhr soll im Heimspiel gegen den FC Kray unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis her. Die Gäste sind abgeschlagener Vorletzter. 13 Punkte sind es inzwischen zum rettenden Ufer Coach Fabian Springob war bereits nach sechs Spieltagen von seinem Amt zurückgetreten. Am Donnerstag trennte sich der Klub aus Essen dann von Rudi Zedi. Der 48-Jährige hatte im Sommer als Sportlicher Leiter begonnen und fungierte zuletzt auch als Interimstrainer. „Dass gegen uns ein neuer Mann an der Seitenlinie steht, macht die Vorbereitung auf das Spiel nicht leichter, aber wir schauen ohnehin mehr auf uns. Wenn wir an die gute zweite Hälfte des 2:2 in Monheim anknüpfen, bin ich sicher, dass wir drei Punkte einfahren werden“, meint Kreuzberg, der wieder auf Dennis Dowidat, Fabio Fahrian und Patrick Ellguth zurückgreifen kann. Memlan Darwish muss hingegen noch weiter seine Rotsperre absitzen.

„Wir sind mit unserer aktuellen Ausbeute nicht zufrieden. Gerade in letzter Zeit haben wir zu viele Punkte liegen lassen“, betont Trainer Kevin Kreuzberg. Dies liege vor allem an der mangelnden Konsequenz in beiden Strafräumen. „Wir spielen momentan nicht schlecht. Allerdings nutzen wir unsere eigenen Chancen unzureichend und bekommen selbst zu viele Gegentreffer“, sagt Kreuzberg.

In der Landesliga startet der FC Büderich 02 am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfR Fischeln bereits in die Rückrunde. Die erste Saisonhälfte schloss der Aufsteiger als Spitzenreiter ab – allerdings schrumpfte der Vorsprung auf seinen ersten Verfolger durch das 1:2 am vergangenen Wochenende beim SC West auf vier Zähler. Große Sorgen bereitet Trainer Denis Hauswald die jüngste Niederlage aber nicht: „Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war die Chancenverwertung. Wenn wir wieder konsequenter im Torabschluss sind, werden wir schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“ Leicht wird die Aufgabe am Sonntag aber nicht, denn seit Ronny Kockel als Nachfolger von Kalli Himmelmann dort als Trainer tätig ist, holte der VfR 13 von 15 maximal möglichen Punkten. „Auch wenn Fischeln aktuell nur Zehnter ist, wird das alles andere als ein Selbstläufer für uns“, warnt Hauswald.

Bezirksligist TSV Meerbusch II empfängt am Sonntag um 15 Uhr Schlusslicht SV Mönchengladbach. In der Kreisliga A hat der OSV Meerbusch am Freitag um 19.30 Uhr Union Nettetal II zu Gast. Am Sonntag um 14.15 Uhr trifft der SSV Strümp auf die TSF Bracht und um 15 Uhr der TSV Meerbusch III auf den TSV Kaldenkirchen.