TSV Meckenhausen geht mit komplett neuem Trainerteam an den Start

Der 49-Jährige bringt umfassende Erfahrung aus dem mittelfränkischen und oberpfälzischen Amateurfußball mit. Weber arbeitete unter anderem als Stützpunkttrainer, war Co-Trainer unter Dominik Hausner beim ASV Neumarkt und führte als Cheftrainer den TV Parsberg zu den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte - darunter der Doppelaufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga und anschließend in die Landesliga. Dank seiner B-Plus-Trainerlizenz, seiner positiven Grundeinstellung, einem starken Netzwerk und tiefem Fußballwissen sieht der TSV in ihm genau den richtigen Mann, um die junge Mannschaft weiterzuentwickeln.

Mit Alexander Pfindel erhält der TSV einen spielstarken Führungsspieler mit Bayernliga-Erfahrung, der künftig die wichtige Rolle des Bindeglieds zwischen Trainerteam und Mannschaft einnehmen soll. Pfindel ist bekannt für seine Mentalität, seine Präsenz auf dem Platz und seine Fähigkeit, junge Spieler zu führen und zu pushen.

Alexander Pfindel: „Wenn ich Fußball spiele, dann will ich immer gewinnen. Und das wird auch die Truppe am Platz merken.“

Gemeinsames Trainerteam für den gesamten Herrenbereich

Johannes Fleischmann, der weiterhin schwerpunktmäßig mit den Spielern der Zweiten Mannschaft arbeitet, ändert der TSV Meckenhausen seine Aufstellung im Herrenbereich nach vielen Jahren wieder: Es gibt ein integriertes Trainerteam für den gesamten Herrenbereich. Die Trainingsinhalte sollen enger verzahnt werden, um Talente noch systematischer zu fördern und den Übergang aus der Jugend zu erleichtern. Ein Teil des Trainings wird weiterhin getrennt stattfinden, doch der TSV betont: „Wir wollen die Weiterentwicklung unseres gesamten Herrenbereichs. Unser Nachwuchs soll, wenn er aus der Jugend kommt, heiß sein auf den Herrenbereich. Und dieses Feuer wollen wir wieder entfachen.“

Professionalisierung: Physiotherapeut Manfred März verstärkt das Team

Zusätzlich setzt der TSV Meckenhausen ein klares Zeichen in Richtung Professionalität im Gesundheits- und Betreuungsbereich. Die Vereinsführung will die Rahmenbedingungen rund um Verletzungsprävention, Akutbetreuung und Regeneration deutlich verbessern. Ab der Vorbereitung steht Manfred März als erfahrener Physiotherapeut zur Verfügung.

Er wird sowohl die akute Behandlung als auch die präventive Arbeit begleiten und das Trainerteam bei der Belastungssteuerung unterstützen.

Die Verantwortlichen betonen: „Gerade bei einer jungen Mannschaft wollen wir bestmöglich vorbeugen, Belastungen steuern und die Spieler langfristig gesund halten. Mit Manfred März haben wir dafür einen absoluten Fachmann an unserer Seite.“



Extra-Mann für Meckenhausens Torhüter: Christoph Gaukler kehrt zum TSV zurück

Bereits jetzt stellt der TSV Meckenhausen die Weichen für die Zukunft: Ab der Saison 2026/2027 wird Christoph Gaukler als Torwarttrainer zum TSV zurückkehren. Gaukler ist im Verein bestens bekannt und hat bereits für den TSV gekeept. Künftig soll er die gezielte Entwicklung der Torhüter im TSV nachhaltig unterstützen und weiter voranbringen.

Nach dem Ende der Trainerkarriere von Horst Deyerler war die Position des Torwarttrainers beim TSV Meckenhausen zuletzt nur noch sporadisch besetzt, umso bedeutender ist die nun frühzeitig getroffene Entscheidung.

„Mit der Rückkehr von Christoph schließen wir künftig eine wichtige Lücke im Trainerstab. Die Torwarttrainer-Position war nach der Zeit von Horst Deyerler lange nicht dauerhaft besetzt. Umso mehr freut es uns, hier wieder Kontinuität und Qualität in die Ausbildung unserer Torhüter zu bringen.", freut sich Dirk Krämer.

Dank und Abschied: Hans Federhofer verlässt das Trainerteam

Nach sieben erfolgreichen Jahren endet eine besondere Ära beim TSV Meckenhausen:

Hans Federhofer, der seit der Saison 2018/2019 als Co-Trainer maßgeblich zu den erfolgreichsten Jahren der Vereinsgeschichte beigetragen hat, wird künftig nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

Sein Engagement, seine Energie und seine menschliche Art haben den Verein nachhaltig geprägt. „Ich kann es mir eigentlich noch gar nicht vorstellen, dass ich Hans nicht mehr an der Seitenlinie stehen sehe. Aber das gehört zum Fußball.“, so Dirk Krämer. Die Vereinsführung und Hans hätten lange und offen miteinander gesprochen, erklärt Krämer weiter: „Letztendlich sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab der Vorbereitung mit einem neuen Team ins Rennen gehen. Mir persönlich war wichtig, dass beide aus dem Gespräch rausgehen und fein damit sind. Hans ist einer von uns und soll auch einer bleiben.“ Der TSV Meckenhausen bedankt sich ausdrücklich bei Hans Federhofer für seine herausragende Arbeit, seine Loyalität und seinen großen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Vereins.

Positive Signale aus der Vereinsführung

Der stellvertretende Vorsitzende Dirk Krämer zeigt sich äußerst zufrieden mit der Trainersuche und blickt optimistisch in die Zukunft:

„Grundsätzlich war ich sehr positiv überrascht, dass wir trotz Suche in der Winterpause eine so große Auswahl hatten. Wir hatten knapp 10 Gespräche, alle durchwegs sehr positiv, und haben uns dann entschieden: Spielertrainer? Trainer? Wie machen wirs? Und wir haben uns für Stefan entschieden. Weil er sich klar mit den Werten und der Vision unseres TSV identifiziert, kommunikativ und organisatorisch viel Erfahrung mitbringt und vor allem unseren Herrenbereich mit seinem Fußballwissen bereichern wird. Ich bin davon überzeugt: Stefan kann jeden Spieler im Herrenbereich mindestens einen Schritt weiterentwickeln. Alex soll das Bindeglied zwischen Stefan und der Mannschaft am Platz werden. Wir waren stets erfolgreich, wenn wir einen Trainer mit im Spiel hatten. Das war uns wichtig. Deshalb haben wir uns entschieden, die Position des Co-Trainers mit Alex zu besetzen. Seine Mentalität ist wichtig für unsere sehr junge Truppe.“

Ziele: Klassenerhalt und Weiterentwicklung

Weber und Pfindel übernehmen die Mannschaft zur Vorbereitung auf die neue Saison.

Der Fokus liegt klar auf dem Klassenerhalt in der Bezirksliga sowie auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung aller Spieler, die das Fundament des Herrenbereichs bilden.

