TSV Meckenbeuren: "Vorrunde top, Rückrunde ein Flop"

Durchwachsene Bilanz

"Vorrunde top, Rückrunde ein Flop" – so bringt Trainer Steve Reger die Spielzeit 2024/25 seines TSV Meckenbeuren auf den Punkt. Nach einem starken Auftakt folgte eine durchwachsene zweite Saisonhälfte, die letztlich in einem zwölften Platz in der Bezirksliga Bodensee mündete. "Gesamthaft sehr viel Luft nach oben", bilanziert Reger ohne Umschweife.