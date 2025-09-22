TSV Meckenbeuren trennt sich von Trainer Steve Reger

Der TSV Meckenbeuren trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Steve Reger. Steve Reger stand seit der Saison 2022/2023 an der Seitenlinie des TSV und erreichte bereits in seiner ersten Spielzeit, mit Platz 5, die erfolgreichste Bezirksligasaison seit Jahren. Mit dem Namen Reger ist nicht zuletzt auch der erfolgreiche Klassenerhalt in der vergangenen Saison und die nunmehr zehnjährige Zugehörigkeit des TSV zur Bezirksliga verbunden.

Dennoch hat sich die sportliche Leitung, vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen, entschieden einen neuen Weg zu gehen. Nach einem voran gegangenen Gespräch zwischen der sportlichen Leitung und Steve Reger am vergangenen Dienstag, bei dem klar wurde das es unterschiedliche Auffassungen über die aktuelle Entwicklung gibt und einer darauffolgenden intensiven Besprechung der Verantwortlichen am Donnerstag wurde die Entscheidung getroffen, eine Veränderung auf der Position des Trainers vorzunehmen. Über den Zeitpunkt der Entscheidung ist niemand im Verein glücklich.