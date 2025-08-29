TSV Meckenbeuren setzt ein deutliches Ausrufezeichen

---

Der TSV Meckenbeuren ließ im Auswärtsspiel von Beginn an keinen Zweifel daran, die Punkte mitnehmen zu wollen. In der 35. Minute brachte Ahmad Yosef die Gäste in Führung, bevor Jan Mathis nur Augenblicke später in derselben Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause legte Elias Gresser in der 42. Minute das dritte Tor nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Jan Mathis, der in der 49. Minute den 4:0-Endstand herstellte. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH

Der SV Weingarten zeigte beim 5:2-Auswärtssieg in Unterzeil/Seibranz seine Offensivstärke. Oleksander Prus in der 20. Minute, Marcel Striegel in der 34., Marcel Bachhofer in der 46., Sviatoslav Melnyk in der 71. und Max Bölle in der 86. Minute sorgten für die Treffer. Diese Form will das Team nun im Heimspiel bestätigen. Der SV Vogt reist mit einem 5:1-Kantersieg gegen den FV Ravensburg II an. Manfred Kraus glänzte mit einem Hattrick in der 18., 23. und 62. Minute, Fabian Elshani (45.+3) und Luis Heilig (81.) machten das Ergebnis deutlich. ---

Der FV Ravensburg II musste sich zuletzt beim SV Vogt klar geschlagen geben. Der Ehrentreffer von Philip Zimmermann in der 71. Minute war nur Ergebniskosmetik. Nun soll zu Hause gegen Leutkirch die Trendwende gelingen. Der FC Leutkirch verlor sein Heimspiel gegen die TSG Ailingen mit 1:2. Zwar traf Marvin Ringer in der 51. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch am Ende stand die dritte Saisonniederlage zu Buche. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Oberzell SV Oberzell 15:00 PUSH

Die TSG Ailingen holte sich mit dem 2:1-Auswärtssieg in Leutkirch drei wichtige Punkte. Nico Di Leo traf in der 20. Minute, ehe Hakan Dogan in der 90. Minute den späten Sieg perfekt machte. Mit diesem Erfolg will Ailingen nun auch zu Hause nachlegen. Der SV Oberzell musste sich im Spitzenspiel gegen Maierhöfen/Grünenbach knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ein Treffer von Tobias Prinz in der 72. Minute besiegelte die erste Saisonniederlage, die den Druck vor diesem Duell leicht erhöht. ---

Der SV Maierhöfen/Grünenbach hat mit dem 1:0-Sieg in Oberzell dank des goldenen Treffers von Tobias Prinz in der 72. Minute die Tabellenführung inne. Jetzt soll zu Hause gegen den starken Aufsteiger SV Aichstetten der nächste Erfolg folgen. Der SV Aichstetten reist nach dem 3:1-Heimsieg gegen Tettnang an. Andreas Rock traf bereits in der 5. Minute, Luis Fleck legte in der 12. Minute nach, und Paul Oelhaf machte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+7) alles klar. Dieses Duell ist ein Spitzenspiel. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH

Der TSV Tettnang kassierte beim 1:3 in Aichstetten bereits die dritte Niederlage der Saison. Der Anschlusstreffer von Mirco Basic in der 78. Minute kam zu spät. Zu Hause soll nun der zweite Saisonsieg her. Der FV Bad Waldsee holte beim 2:2 gegen Bergatreute den ersten Punkt der Saison. Max Wiest traf in der 11. Minute, Jonathan Knoll erhöhte in der 45. Minute. Dennoch reichte es am Ende nicht zum ersehnten ersten Dreier. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH

Der SV Baindt pausierte am vergangenen Spieltag und trifft nun auf den VfL Brochenzell. Die Gastgeber haben bislang zwei Siege auf dem Konto und wollen ihre gute Form bestätigen. Der VfL Brochenzell erkämpfte sich beim 2:1 gegen Dostluk Friedrichshafen drei Punkte. Benedict Schwier traf in der 45. Minute, Jonas Gottuk legte in der 72. Minute nach, bevor Tayfun Eköz in der 87. Minute den Anschlusstreffer erzielte. ---

Der TSV Eschach setzte sich mit 2:1 gegen Meckenbeuren durch und bleibt damit in der Spitzengruppe. Pascal Ungemach (45.+1) und Max Bröhm (54.) trafen, auch wenn Noah Uebelacker kurz vor Schluss mit Rot vom Platz musste. Die SGM Unterzeil/Seibranz kassierte beim 2:5 gegen den SV Weingarten die dritte Saisonniederlage. Chris Widler (39.) und Noah Roggors (64.) trafen zwar, doch am Ende war die Defensive zu anfällig. Beim Gastspiel in Eschach wartet eine schwere Aufgabe.

