TSV Mähringen - TSV Riederich 3:1 (1:1)

Der TSV Mähringen gewinnt das Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger TSV Riederich verdient mit 3:1, macht sich dabei aber das Leben bis kurz vor Schluss unnötig selbst schwer.

Von Beginn an ist der Gastgeber das spielbestimmende Team und schafft es wie schon vergangene Woche gegen den SV Rommelsbach stets die Mittelfeldhoheit zu behalten, und das obwohl Trainer Marc Vollmer auf Grund von Krankheit auf zwei Mittelfeldpositionen umstellen muss. Felix Fetzer und Sinan Kurban rücken in die Startelf, letzterer wird noch von sich reden machen. Obwohl der TSV Mähringen über die gesamte erste Halbzeit das Spiel kontrolliert, sind zwingende Torchancen Mangelware. Geblockte Schüsse von Vollmer, Kurban und Jonas Thum sind mit die gefährlichsten Situationen in der der ersten halben Stunde. Dann folgt die erste Großchance: nach starkem Dribbling trifft Mo Güney von der Strafraumgrenze nur die Latte. Die Gäste aus Riederich beschränken ihre Angriffsbemühungen ausschließlich aufs Kontern. Ein solcher Konter nach einer Mähringer Ecke kann nur noch per Foul im Mittelfeld gestoppt werden. Luis Mayer verwandelt den anschließenden Freistoß mit etwas Glück zum überraschenden 0:1 (33.). Der Rückstand zeigt Wirkung beim TSV Mähringen, die Gastgeber arbeiten noch intensiver gegen Ball. In der 37. Minute gewinnt Jonas Thum den Ball im Mittelfeld, Rasid Demirel spielt den Ball in die Tiefe auf Vollmer, der präzise auf Kurban flankt – und der Startelfdebütant trifft aus kurzer Distanz zum überfälligen ersten Tor des TSV Mähringen. Dieser bleibt druckvoll, schafft bis es zur Pause aber nicht, eine weitere gefährliche Chance zu erspielen. So geht es mit dem 1:1 in die Pause.

Die Halbzeitansprache beim TSV Mähringen ist kurz und klar: „Da weitermachen, wo wir aufgehört haben!“ Und genau das tun die Jungs von Trainer Vollmer auch. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff chipt Demirel in die Tiefe auf Kurban, der den Ball per Volley zur Führung verwandelt (47.) – Doppelpack beim ersten Saisoneinsatz! Die Gäste aus Riederich bleiben bei ihrer taktischen Ausrichtung und lassen den TSV Mähringen spielen, der einige Chancen ungenutzt lässt. Gute Möglichkeiten haben Demirel nach einem Sololauf durchs Mittelfeld und Kurban, der aus guter Position den freistehenden Thum übersieht und selbst abschließt – der Hattrick wäre ihm gegönnt gewesen. Riederich beschränkt sich weiterhin aufs kontern und kommt zu einer Riesenchance auf den Ausgleich: Christian Lambert taucht frei vor Elias Thum auf, Mähringens Torhüter pariert im eins gegen eins exzellent und hält die Führung fest. Kurz vor Schluss gelingt dem TSV Mähringen die Entscheidung. Mo Güney verlängert einen Einwurf artistisch mit der Hacke in den Strafraum auf Vollmer, der abgeklärt zum 3:1 abschließt (87.).

Der 3:1 Sieg für den TSV Mähringen ist leistungsgerecht und hochverdient, mit einer etwas konzentrierteren Leistung wäre auch ein deutlicheres Ergebnis und vor allem seit längerem wieder ein Spiel ohne Gegentor möglich gewesen. Am Ende stehen weitere wertvolle drei Punkte und der TSV Mähringen bleibt an der Spitzengruppe der Kreisliga A2 dran. Der nächste Gegner, der SV Degerschlacht, ist Teil dieser Spitzengruppe und kommt mit drei Punkten mehr auf dem Konto am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr zum Spitzenspiel an den Reinenberg. Die Mannschaft bedankt sich für die tolle Unterstützung der Fans und hofft auf die gleiche Kulisse beim nächsten Heimspiel am Sonntag!