TSV Mähringen – SV Degerschlacht 1:0 (1:0)

Der TSV Mähringen gewinnt das „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den SV Degerschlacht durch eine überzeugende Defensivleistung verdient mit 1:0 uns setzt sich damit in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 fest.

Der Heimsieg ist der dritte Dreier in Folge nach der bisher höchsten Saisonniederlage gegen Anadolu SV Reutlingen (1:5). Die Mannschaft von Marc Vollmer ist damit wieder zurück in der Spur.

Das Spielgeschehen der ersten Halbzeit findet vor allem im Mittelfeld statt. Die spielstarke Offensive des SV Degerschlacht versucht sich mit Kombinationsfußball durchs Zentrum, der ein ums andere Mal von Mähringens Mittelfeldzentrale um Rasid Demirel und Jonas Thum gestoppt wird. Über den gesamten ersten Durchgang hinweg kann der TSV die Zweikampf- und Kopfballhoheit im Mittelfeld für sich beanspruchen. Genauso stabil steht die Viererkette um Orhan Bobic, die von Beginn an auf den kranken Kapitän Benjamin Keinath verzichten und gegen Ende der ersten Halbzeit auch Julian Motika ersetzen muss, der unglücklich umknickt. Gute Besserung an dieser Stelle! Auch die Defensive der Gäste steht gut, sodass es auf beiden Seiten kaum zu Chancen kommt. Einzig nach Standards können sich beide Teams annähern, die Abschlüsse strahlen jedoch keine Gefahr aus. So braucht es eine überragende Einzelaktion um das Tor des Tages zu erzielen. Demirel legt sich den Ball 25 Meter vor dem Tor auf den schwächeren Rechten und zieht ab – ein Traumtor zum 1:0 (30.). Die Gäste kommen in Durchgang eins zu keinem gefährlichen Abschluss, damit geht es mit dem 1:0 in die Pause.

Direkt mit der ersten Aktion der zweiten Hälfte hat Mo Güney die bis kurz vor Schluss beste Chance auf das 2:0. Sein Abschluss aus der zweiten Reihe streicht nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Danach bietet sich das gleiche Bild wie in der ersten Hälfte. Der SV Degerschlacht versucht zu kombinieren, der TSV Mähringen verteidigt konsequent. Jetzt versuchen es die Gäste vermehrt mit langen Bällen über die Mähringer Abwehrkette, Abwehrchef Bobic ist ein ums andere Mal aufmerksam zur Stelle und kann klären. Einmal kommt der Gast dann doch durch und ist frei vor Elias Thum – Mähringens Torhüter hält im eins gegen eins überragend. Als der SV Degerschlacht gegen Ende der Partie hinten auf macht, kommt der TSV Mähringen über den nach Krankheit in die Startelf zurückgekehrten Aziz Bouali zur besten Chance des zweiten Durchgangs. Mähringens Co-Spielertrainer startet über die rechte Seite durch und legt quer auf den mitgelaufenen Thum, doch Innenverteidiger Alexander Hirscher kann den Abschluss in letzter Sekunde blocken. Solche Szenen rächen sich im Fußball oft – diesmal nicht, der TSV verteidigt die letzten Minuten weiter konsequent und bringt die knappe Führung über die Zeit.