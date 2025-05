TSV macht mit drittem Tor alles klar

Klein-Umstadt. Mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg über den FSV Spachbrücken beendete der TSV Klein-Umstadt die Saison in der Kreisliga A Dieburg auf dem 13. Rang. Dagegen verpasste es Spachbrücken, sich vom 14. Rang noch zu verbessern. Beide Teams spielen auch in der kommenden Saison in der A-Liga, da es neben Schlusslicht 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg keine weiteren Absteiger geben wird. Auch eine Abstiegs-Relegation gibt es nicht. Meister und Aufsteiger ist Viktoria Urberach, die zweitplatzierte TS Ober-Roden II bestreitet die Aufstiegsrelegation mit der SG Sandbach (Kreisoberliga) und dem VfL Michelstadt (Zweiter A-Liga Odenwald).