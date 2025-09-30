– Foto: TSV Immenhausen

TSV macht das halbe Dutzend voll Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf Immenhausen SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau

Unsere erste Mannschaft hat am Sonntag einen ungefährdeten 6:0-Heimsieg gegen die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau eingefahren. Von Beginn an dominierten die Grün-Weißen das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen und hätten bei konsequenterer Chancenverwertung noch wesentlich höher gewinnen können. Schon früh stellte die TSV die Weichen auf Sieg: Nach einem Ballgewinn von Oliver Speer in der eigenen Hälfte setzte dieser Nils Hellwig in Szene. Hellwig ließ seinem Gegenspieler keine Chance, lief frei aufs Tor zu und schob eiskalt zum 1:0 ein (4.). Nur vier Minuten später fiel bereits das 2:0: Einen Einwurf verlängerte Jenzowski per Kopf, Speer antizipierte perfekt, lief in die Lücke und vollendete abgeklärt (8.). Danach lief Angriff auf Angriff auf das Tor der Gäste. Vor allem Jenzowski tauchte mehrfach vor dem Keeper auf, scheiterte jedoch entweder knapp am Tor vorbei oder am Schlussmann.

In der 35. Minute durfte dann auch Mitrovic jubeln: Nach einem Zuspiel von Jenzowski nahm er den Ball sehenswert mit der Brust mit und vollendete sicher zum 3:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeit. Ein Zwischenstand, der angesichts der Vielzahl an Chancen eigentlich noch höher hätte ausfallen müssen. Nach dem Seitenwechsel blieb Immenhausen drückend überlegen. Ein Eigentor von Lucas Schneider nach einer Hereingabe von Hellwig erhöhte auf 4:0 (63.). Nur wenig später hatte Jenzowski endlich das Glück auf seiner Seite: Eine Freistoßflanke von Krüger verwertete er per Kopf zum 5:0 (70.) und belohnte sich für seine vielen guten Aktionen. Den Schlusspunkt setzte Hellwig, der nach einer Kombination über Römer und Mitrovic zum 6:0 traf und damit seinen Doppelpack schnürte (77.).