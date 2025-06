TSV Luthe: Zwei weitere Abgänge in der Sommerpause

Gödecke war vor drei Jahren aus Obernkirchen zur zweiten Mannschaft des TSV gestoßen und konnte sich durch konstante Leistungen für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen. Zwar gelang ihm der dauerhafte Sprung in die Startelf nicht, dennoch galt er als verlässlicher Akteur in der Tiefe des Kaders und geschätzte Persönlichkeit abseits des Rasens. Nun zieht es ihn aus privaten Gründen zurück in seine Heimatregion.

Auch Obisesan wird den Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer vom 1. FC Wunstorf nach Luthe gewechselt und schließt sich zur neuen Saison dem RSV Rehburg an. In seiner kurzen Zeit beim TSV hinterließ er sowohl sportlich als auch menschlich einen positiven Eindruck.