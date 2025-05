TSV Luthe will Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern

Der TSV Luthe steht vor dem entscheidenden Spiel der Saison. Am letzten Spieltag der Bezirksliga erwartet das Team von Trainer David Oehmigen den Tabellenachten SV Heiligenfelde – und will den noch fehlenden Punkt zum Klassenerhalt im eigenen Stadion holen. Die Zielsetzung des Trainers ist dabei eindeutig: „Wir wollen jetzt dann auch endlich feiern und endlich den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen – und zwar aus eigener Kraft.“

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Ein Remis würde Luthe rechnerisch reichen, doch davon will man sich nicht abhängig machen. „Wir wollen uns zu keinem Zeitpunkt des Spiels auf das Ergebnis von Marklohe konzentrieren“, betont Oehmigen. „Wir wollen nicht sagen, wir haben es geschafft, weil andere es nicht geschafft haben – sondern weil wir stark genug waren.“

Neben der sportlichen Ausgangslage ist das Heimspiel auch von emotionaler Bedeutung. Gleich drei verdiente Spieler werden verabschiedet – allen voran Levin Bommert, der im Winter überraschend ins Team zurückkehrte. „Er hatte seine Karriere im Herrenbereich eigentlich schon beendet, sich aber bereit erklärt, nochmal ein halbes Jahr zu helfen“, erklärt Oehmigen. „Das war nicht selbstverständlich – er hat seine Knochen nochmal hingehalten. Deswegen hat er sich ein gutes Abschlussspiel einfach verdient.“

Auch Vincent Röß, der eine Fußballpause einlegen wird, und Till Gödecke, der nie den Sprung zum Stammspieler schaffte, aber stets loyal und engagiert blieb, erhalten einen Startelfeinsatz. „Till hat sich nie beschwert, nie gemeckert – sondern immer im Training und Spiel alles gegeben“, so Oehmigen. „Diese Jungs haben sich ihren Platz in der ersten Elf am Sonntag verdient.“

Offensiv ausrichten – Fehler nicht wiederholen

Nach dem defensiv orientierten Auftritt bei der jüngsten Niederlage gegen Bruchhausen-Vilsen will der TSV Luthe nun wieder mit einer offensiveren Herangehensweise punkten. „Das war nach zwölf Sekunden schon schiefgegangen“, erinnert sich Oehmigen an das frühe Gegentor im letzten Spiel. „Deswegen heißt das Motto jetzt wieder ganz klar: Wir wollen nach vorne spielen und unser Spiel durchbringen.“

Die Mannschaft habe sich viel vorgenommen – nicht nur sportlich. „Wir wollen unseren Zuschauern ein gutes Abschlussspiel liefern und dann gemeinsam feiern“, so der Trainer. „Und vor allem wollen wir den Spielern, die uns verlassen, einen bestmöglichen Abschied geben – das haben die Jungs sich verdient.“

Mit 40 Punkten belegt der TSV Luthe vor dem letzten Spieltag Rang zwölf, drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Ein Punkt gegen Heiligenfelde würde den Verbleib in der Bezirksliga endgültig sichern – und den emotionalen Rahmen eines besonderen Fußballnachmittags unterstreichen.