TSV Luthe will Heimmacht bleiben

Vor dem Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen fordert TSV-Luthe-Trainer David Brammer von seinem Team eine deutliche Leistungssteigerung. "Wir werden sicherlich ein paar Veränderungen haben, zum einen aufgrund der möglichen Ausfälle, aber auch aufgrund des schwachen Spiels in Bassum", erklärte Brammer. Wer am Sonntag auf dem Platz stehen wird, entscheide sich nach dem Abschlusstraining: "Die Trainingsleistung ist diese Woche noch mehr im Fokus. Wir gucken genau, wer hier voll mit durchzieht."

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr TSV Luthe TV Neuenkirchen

Mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen ist Luthe eigentlich gut in Form. Dennoch war die Vorstellung beim knappen Erfolg in Bassum nicht zufriedenstellend. "Vom Einsatz her und vom Läuferischen war das einfach zu wenig und in vielen Stellen enttäuschend", kritisierte der Coach. "Wir wollen zu Hause wieder das Gesicht zeigen, das man von uns kennt: immer kämpfen, laufen und dem Gegner überlegen sein."