TSV Luthe vor Schlüsselspiel in Sudweyhe

Der TSV Luthe startet am Sonntag (14 Uhr) beim TuS Sudweyhe in die entscheidenden Wochen der Bezirksligasaison. Vor dem ersten von sechs verbleibenden Spielen zeigt sich Trainer David Oehmigen kämpferisch – und realistisch. „Wir haben die zwei Wochen Pause gut genutzt, um uns auf den Schlussspurt vorzubereiten und die Mannschaft einzuschwören“, erklärt der Coach.

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr

Die Vorbereitung auf die Partie sei fokussiert verlaufen. „Wir haben uns das Spiel Sudweyhes gegen Marklohe vor Ostern angesehen. Wir wissen, was auf uns zukommt – welche Stärken sie haben, aber eben auch, wo ihre Schwächen liegen.“ Oehmigen verweist auf die Rückrundenschwäche des Gegners: „Sudweyhe steht in der Rückrundentabelle im unteren Drittel, gerade gegen direkte Konkurrenten kassieren sie viele Gegentore.“

Personell kann der TSV Luthe aus dem Vollen schöpfen. „Alle Mann sind an Bord. Im Gegenteil – wir müssen erstmals in der Rückrunde Spieler aus dem Kader streichen. Das ist ein Luxusproblem, das wir gerne haben“, so der 34-Jährige.

In taktischer Hinsicht ließ Oehmigen noch offen, wie seine Elf am Sonntag auftreten wird. „Die Formation ist noch offen, auch personell ist noch nichts entschieden. Im Abschlusstraining wollen wir von jedem nochmal Vollgas sehen. Danach entscheiden wir.“

Klar sei jedoch das Ziel. „Wir wollen mutig spielen. Wir spielen nicht auf einen Punkt, sondern ganz klar auf Sieg. Wenn wir unsere Offensive ins Rollen bekommen und defensiv wieder zu Null spielen wie zuletzt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit drei Punkten zurückkommen“, sagt Oehmigen.

Ein Erfolg gegen Sudweyhe wäre der perfekte Auftakt in ein intensives Saisonfinale, in dem Luthe noch auf vier direkte Konkurrenten trifft – sowie den Tabellenführer SV Bruchhausen-Vilsen. „Wir haben es in der eigenen Hand“, betont Oehmigen. „Die Mannschaft ist heiß, die Mannschaft ist gut drauf – wir sind bereit.“