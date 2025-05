TSV Luthe vor Kellerduell gegen Marklohe

Vor dem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SC Marklohe 1963 (Sonntag, 15 Uhr) zeigt sich TSV-Luthe-Trainer David Oehmigen kämpferisch – aber auch analytisch. „Das ist das dritte Endspiel für uns in Folge“, sagt der Coach. „Die letzten beiden gegen Rehburg und Lemförde waren sehr gut.“ Nun soll gegen Marklohe der nächste Schritt folgen, idealerweise in Richtung Klassenerhalt.

Wille, Umschaltspiel und Heimvorteil: Luthe will nächsten Schritt gehen

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Oehmigen verweist auf die aktuelle Entwicklung seiner Mannschaft, die sich zuletzt deutlich stabilisiert habe: „Wir haben uns jetzt in einen guten Flow wieder reingespielt, haben offensiv deutlich besser stattgefunden als in den Wochen zuvor.“ Entsprechend groß ist der Optimismus, das Spiel im heimischen Stadion für sich zu entscheiden. „Gerade zu Hause vor eigenem Publikum werden wir sehr, sehr selbstbewusst auftreten“, so Oehmigen.

„Wir können einen riesengroßen Schritt machen“