TSV Luthe vor Abstiegsduell gegen RSV Rehburg

Vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den RSV Rehburg am Sonntag (15:00 Uhr) zeigt sich David Oehmigen, Trainer des TSV Luthe, kämpferisch und zugleich realistisch. „Die Stunde hat geschlagen“, sagt Oehmigen mit Blick auf die Tabellensituation. Luthe und Rehburg stehen punktgleich auf den Plätzen 13 und 14, also ein richtiges Kellerduell. Für beide Teams geht es um nicht weniger als den Ligaverbleib.

Nach einer enttäuschenden Rückrunde will Oehmigen mit seiner Mannschaft nun die Wende schaffen – und setzt dabei vor allem auf eine neue offensive Durchschlagskraft. „Uns fehlt einfach an klaren Torchancen, uns fehlt zum Spiel nach vorne an Gefährlichkeit“, erklärt er. Daran habe das Team in der Trainingswoche intensiv gearbeitet.

Besonders zufrieden zeigte sich der Coach mit der Einheit am Dienstag: „Vielleicht die beste Trainingseinheit der ganzen Saison.“ 24 Spieler nahmen teil, ein Indiz für den gestiegenen Einsatz und das Bewusstsein für die Bedeutung der kommenden Spiele: „Ich glaube, die Mannschaft hat erkannt, worum es geht.“ Auch nach dem Training habe man gespürt, dass sich der Ernst der Lage in den Köpfen der Spieler verfestigt habe.