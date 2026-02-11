TSV Luthe verpflichtet Torhüter Leon Schade aus Wunstorf

Luthe verpflichtet neuen Keeper – Foto: Instagram: tsv.luthe_herren

Der TSV Luthe hat seinen Kader für die Rückrunde der Bezirksliga Hannover Staffel 3 auf der Torhüterposition verstärkt. Mit Leon Schade stößt ein weiterer Keeper zum Team, der zuletzt für die erste Mannschaft des FC Wunstorf in der Landesliga aktiv war. Nach einer längeren Pause soll er nun schrittweise wieder an den Spielbetrieb herangeführt werden.

In den ersten Trainingseinheiten hinterließ der Neuzugang bereits einen positiven Eindruck. Trotz fehlender Spielpraxis zeigte er nach Vereinsangaben sein Potenzial und soll künftig das Torhüterteam des TSV Luthe ergänzen.

Sportlich befindet sich der TSV Luthe derzeit in einer schwierigen Ausgangslage. Mit acht Punkten aus 16 Spielen belegt die Mannschaft den letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover Staffel 3. Vor dem Start der Rückrunde steht noch ein abschließendes Testspiel am 15. Februar gegen den TuS Kleefeld auf dem Programm. Der Pflichtspielbetrieb beginnt am 1. März mit der Partie gegen den TuS Schwarz-Weiß Enzen.