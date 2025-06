TSV Luthe verliert zwei Leistungsträger an Barsinghausen

Der TSV Luthe muss zur kommenden Saison zwei schmerzliche Abgänge verkraften. Wie der Verein in einem Instagram-Beitrag mitteilte, verlassen Jannis Erler und Justus Störmer, zwei langjährige Nachwuchsspieler und Stammkräfte der ersten Herrenmannschaft, den Klub und schließen sich dem TSV Barsinghausen an.

Beide Spieler waren bereits in ihrer Zeit in der U19 fester Bestandteil des Herrenbereichs und galten als zentrale Bausteine in der sportlichen Planung des Vereins. Der Abschied trifft die Verantwortlichen entsprechend hart: „Wir müssen leider zwei Abgänge verzeichnen, die unsere jahrelange Planung durcheinanderwirbelt“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Der TSV Luthe bedankte sich für das Engagement der beiden Spieler und wünschte ihnen für ihre neue sportliche Herausforderung in Barsinghausen viel Erfolg: „Wir sagen Danke für die gemeinsame Zeit, wünschen euch maximalen Erfolg und, dass alles so kommt wie ihr es euch vorstellt.“