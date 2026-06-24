TSV Luthe verliert Defensivspieler Morina an den Mellendorfer TV

Der 21-Jährige war erst vor der Saison 2025/26 aus Garbsen nach Luthe gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Kader. In einer sportlich schwierigen Spielzeit gehörte Morina zu den Spielern, die sich trotz der oftmals schwierigen Ergebnisse kontinuierlich in den Dienst der Mannschaft stellten.

Insgesamt absolvierte der Defensivakteur 23 Pflichtspiele für den TSV Luthe und bereitete dabei drei Treffer vor. Besonders geschätzt wurden innerhalb des Vereins seine Einsatzbereitschaft, seine Leidenschaft und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Auch in einer Saison, die für den TSV Luthe mit dem letzten Tabellenplatz und 125 Gegentoren enttäuschend verlief, gehörte Morina zu den Spielern, die sich regelmäßig gegen die sportliche Krise stemmten.