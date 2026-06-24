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TSV Luthe verliert Defensivspieler Morina an den Mellendorfer TV
Der Bezirksligaabsteiger verabschiedet den ersten Abgang
Der TSV Luthe muss im Sommer einen weiteren personellen Abgang verkraften. Defensivspieler Argjend Morina verlässt den Bezirksligisten nach nur einer Saison und schließt sich zur kommenden Spielzeit dem Mellendorfer TV an. Damit endet ein nur einjähriges Kapitel, das für beide Seiten von großem Einsatz und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war.
Der 21-Jährige war erst vor der Saison 2025/26 aus Garbsen nach Luthe gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Kader. In einer sportlich schwierigen Spielzeit gehörte Morina zu den Spielern, die sich trotz der oftmals schwierigen Ergebnisse kontinuierlich in den Dienst der Mannschaft stellten.
Insgesamt absolvierte der Defensivakteur 23 Pflichtspiele für den TSV Luthe und bereitete dabei drei Treffer vor. Besonders geschätzt wurden innerhalb des Vereins seine Einsatzbereitschaft, seine Leidenschaft und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Auch in einer Saison, die für den TSV Luthe mit dem letzten Tabellenplatz und 125 Gegentoren enttäuschend verlief, gehörte Morina zu den Spielern, die sich regelmäßig gegen die sportliche Krise stemmten.
Für den Mellendorfer TV gewinnt der Verein einen jungen Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung, der trotz seines Alters bereits über eine solide Entwicklung verfügt. Für Morina selbst bedeutet der Wechsel die Chance auf eine neue sportliche Herausforderung und den nächsten Schritt in seiner Laufbahn.
Beim TSV Luthe hinterlässt der Abgang eine Lücke, die über das rein Sportliche hinausgeht. Nach einer schwierigen Saison steht der Verein vor einem personellen Umbruch und arbeitet daran, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neuaufbau zu schaffen. Der Verlust eines engagierten und vielseitig einsetzbaren Defensivspielers macht diese Aufgabe nicht einfacher.
Dennoch überwiegt in Luthe die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Nach einer Saison im grün-weißen Trikot trennen sich die Wege zwar wieder, doch Morina hinterlässt den Eindruck eines Spielers, der sich jederzeit mit vollem Einsatz für die Mannschaft eingebracht hat. Nun beginnt für den 21-Jährigen beim Mellendorfer TV ein neues Kapitel, während der TSV Luthe seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter vorantreibt.