TSV Luthe überrascht gegen Springe

Mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung hat der TSV Luthe am Sonntag den favorisierten FC Springe mit 2:0 besiegt. Für viele überraschend, holte die Mannschaft von Trainer David Oehmigen damit die ersten Punkte der Saison – und setzte ein Ausrufezeichen in der Bezirksliga Hannover 3.

„Sicherlich als Ergebnis auf jeden Fall überraschend. War für die wenigsten so zu erwarten, dass wir ausgerechnet gegen Springe drei Punkte holen“, erklärte Oehmigen nach dem Spiel. Der Erfolg basierte vor allem auf einer kompakten Mannschaftsleistung in der Defensive, die den spielbestimmenden Gästen kaum zur Entfaltung kommen ließ.

„Am Ende haben wir heute einfach sehr, sehr gut verteidigt. Es war kein schönes Spiel, aber es ging auch nicht darum. Wir haben gezeigt, was es heißt, als Mannschaft geschlossen aufzutreten“, betonte Oehmigen. Vor allem Torhüter Pohl, den sein Trainer als „überragend“ bezeichnete, habe der Mannschaft „absolute Sicherheit und Ruhe ausgestrahlt“.

Springe hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz, fand aber selten Mittel gegen das vielbeinige Abwehrbollwerk der Hausherren. Luthe dagegen nutzte die wenigen eigenen Möglichkeiten konsequent: In der 31. Minute profitierte Silas Schwarzenstein von einem weiten Abschlag seines Torhüters Bastian Pohl und schob zur Führung ein. Nach der Pause sorgte Jason Plinke mit einem platzierten Abschluss ins kurze Eck (52.) für die Vorentscheidung.

Fußballerisch blieb Luthe vieles schuldig, was auch Oehmigen unumwunden einräumte: „Wir hatten im gesamten Spiel keine einzige Phase, wo wir mal über vier, fünf, sechs Stationen den Ball haben laufen lassen.“ Dennoch habe das Kollektiv überzeugt: „Wir haben mit elf Mann das Tor verteidigt, gemeinschaftlich Gegner bearbeitet – das war heute der Schlüssel.“

Springe, das mit sechs Toren im Auftaktspiel noch offensiv glänzte, fand keine Lösungen. „Gerade in der ersten Halbzeit hat Springe eigentlich keine wirkliche Idee gehabt, wie sie vor unser Tor kommen wollen“, so Oehmigen. Lediglich durch lange Chipbälle hinter die Abwehr wurde es vereinzelt gefährlich.

Mit dem ersten Saisonsieg verbessert sich Luthe auf Rang elf der Tabelle. Vor allem aber sendete die Mannschaft ein Signal an die Konkurrenz: „Ich glaube, wir haben der Liga gezeigt, dass wir auch als größter Außenseiter Punkte holen können“, sagte Oehmigen. Und weiter: „Die Punkte gegen uns gibt es nicht im Spaziergang. Man muss schon was dafür tun.“

Kommende Woche wartet mit Spitzenreiter SW Enzen der nächste schwere Brocken. Oehmigen aber kündigte an, auch dort mutig aufzutreten: „Wir fahren nach Enzen und wollen auch da versuchen, was mitzunehmen.“

Der Sieg über Springe jedenfalls dürfte dem TSV Luthe Rückenwind geben – und für den Rest der Liga ein Warnsignal sein, dass die vermeintliche „Schießbude“ der Vorbereitung ein anderes Gesicht zeigen kann.