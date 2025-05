TSV Luthe siegt im Kellerduell

Mit einem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten RSV Rehburg hat sich der TSV Luthe im Abstiegskampf der Bezirksliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Trainer David Oehmigen sprach nach der Partie von einem „verdienten Sieg in einem sehr leidenschaftlichen Spiel, in dem beide Mannschaften gezeigt haben, dass sie Bezirksliganiveau haben“.

Oehmigen hatte seine Elf im Vergleich zu den Vorwochen taktisch verändert und dabei mit Max Kretschmer einen Spieler aus der zweiten Mannschaft erstmals in die Startelf beordert. „Er hat in der Rückrunde dort zwölf Tore geschossen und die Woche über sehr gut trainiert. Es war der richtige Moment, ihn reinzuwerfen“, so der Coach. Kretschmer rechtfertigte das Vertrauen mit einem Treffer und einer Vorlage.

Oehmigen: „Ein Spiel mit offenem Visier“