TSV Luthe ohne Durchschlagskraft in Drakenburg

„Wir kommen maximal schlecht ins Spiel“, analysierte Oehmigen nach der Partie. „In der vierten Minute, kriegen wir das 1:0 durch einen eigenen Fehler.“ Besonders bitter: Der Trainer konnte die Szene selbst kaum verfolgen. „Ich habe gar nicht hingeguckt in dem Moment. Wir haben einen Einwurf an der eigenen Eckfahne, zwei Sekunden später liegt der Ball bei uns im Netz.“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Ein Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidiger Nico Nitsche und dem Torwart ermöglichte den frühen Treffer. „Er will dann noch kurz spielen mit dem Torwart, aber der gegnerische Stürmer kommt dazwischen und schiebt ihn ins Tor.“

Auch das 0:2 ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke von rechts waren zwei Drakenburger Angreifer am zweiten Pfosten völlig frei – ein Abstimmungsfehler in der Defensive. „Da hat sich gar keiner drum gekümmert“, so Oehmigen.

Sein Team habe sich zwar im Verlauf der ersten Halbzeit etwas gefangen, doch insgesamt sei es ein enttäuschender Auftritt gewesen: „Unser Matchplan ist einfach nicht aufgegangen. Wir haben nach vorne praktisch nichts hinbekommen. Unser erster Torschuss kam in der 85. Minute – das sagt alles.“

Gegen den Ball offenbarte Luthe erneut Schwächen: „Zu viele Fehler, zu wenig Intensität. Zwischendurch gab es Phasen, in denen wir es besser gemacht haben, aber insgesamt war es einfach zu wenig.“ Das 0:3 in der 72. Minute nach einem Konter über die linke Seite sei sinnbildlich gewesen: „Individuell schlecht verteidigt. Der Angreifer steht am zweiten Pfosten frei und schiebt ihn ins mehr oder weniger leere Tor.“

Personalsorgen keine Ausrede

Zwar trat der TSV Luthe nicht in Bestbesetzung an, doch Oehmigen wollte dies nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir wussten, dass wir personell nicht gut aufgestellt sind. Aber das war auf gar keinen Fall der Grund für die Niederlage. Die Elf, die da waren – oder die 13 – haben es einfach nicht gut genug gemacht.“

Nach drei Siegen in Folge ist es die zweite Niederlage hintereinander – im engen Tabellenkeller ein gefährlicher Trend. Luthe steht nun mit 30 Punkten auf Rang zwölf, punktgleich mit dem Dreizehnten TuS Sulingen. „Unten holen weiterhin viele Mannschaften Punkte. Wir dürfen jetzt nicht in einen Negativstrudel geraten“, warnte der Coach. „Noch ist alles in Ordnung, aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir möglichst schnell wieder punkten.“

Dazu bietet sich kommende Woche die Gelegenheit im Heimspiel gegen Türkspor Wunstorf. „Das ist das Derby. Klar ist: Wir wollen die drei Punkte zu Hause behalten“, so Oehmigen. „Wir müssen in den verbleibenden April-Spielen so viele Zähler wie möglich sammeln, um uns eine gute Ausgangslage für den Schlussspurt zu verschaffen.“