TSV Luthe kassiert bittere Niederlage in Sudweyhe Trainer David Oehmigen kritisiert Chancenverwertung und fordert „brennende" Mannschaft für die kommenden Endspiele

Der TSV Luthe hat im Abstiegskampf der Bezirksliga eine schmerzhafte 0:3-Niederlage beim TuS Sudweyhe kassiert. Trainer David Oehmigen zeigte sich nach dem Spiel ernüchtert: „Wie leider schon viel zu häufig in dieser Saison kriegen wir wieder in der dritten Minute das 1:0. Ich glaube, es ist das fünfte oder sechste Mal, dass wir in den ersten fünf Minuten ein Gegentor kassieren.“

Wieder frühes Gegentor und fehlende Durchschlagskraft im Angriff Der frühe Rückschlag brachte Luthe sofort aus dem Konzept. „Alles, was wir uns vorher überlegt hatten, ist im Grunde genommen innerhalb von drei Minuten über den Haufen geworfen worden", ärgerte sich Oehmigen. Das frühe Tor fiel nach einer Ecke: Der erste Klärungsversuch landete bei einem Sudweyher, dessen Schuss zunächst an den Pfosten ging, bevor der Abpraller ins Tor geschoben wurde. „Wir waren gedanklich nicht ganz da, aber am Ende des Tages kann ich der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Es ist einfach ein bisschen blöd gelaufen", so Oehmigen. Die ersten 20 Minuten verschlief seine Mannschaft komplett, ehe sie sich besser in die Partie arbeitete. „Ab der 20. Minute wurde es deutlich besser. Das ist ein Kompliment an die Mannschaft, dass wir uns da ins Spiel zurückgekämpft haben."

Trotz verbesserter Spielanlage fehlte Luthe jedoch weiterhin die Durchschlagskraft im letzten Drittel. „Wir haben gute Angriffe über die rechte Seite, bringen den Ball aber nicht zum Torabschluss. Es ist einfach nicht konsequent genug, das Tor wirklich zu attackieren“, bemängelte der Trainer. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig: Ein unnötiger Ballverlust nach einem Freistoß leitete das 0:2 durch einen Handelfmeter ein, kurz darauf sorgte ein umstrittenes 0:3 nach einem nicht unterbrochenen Kopfzusammenstoß für die Vorentscheidung. „Warum der Schiedsrichter da nicht abpfeift, weiß ich nicht“, sagte Oehmigen. „Unsere Spieler waren sich sicher, dass abgepfiffen wird, und haben ein Stück weit das Spiel eingestellt.“ In der Schlussphase gelang Luthe kaum noch etwas.