TSV Luthe hofft auf Klassenerhalt, Bruchhausen-Vilsen auf den Titel

Am Sonntag stehen sich mit dem SV Bruchhausen-Vilsen und dem TSV Luthe zwei Teams gegenüber, die gegensätzliche Ziele verfolgen – und doch ist das Aufeinandertreffen am 33. Spieltag ein Endspiel für beide. Während Bruchhausen-Vilsen mit einem Sieg vorzeitig den Meistertitel sichern will, reicht dem TSV Luthe ein Punkt zum vorzeitigen Klassenerhalt. Beide Trainer zeigen sich vor dem Spiel kämpferisch – und voller Respekt füreinander.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Sein Team sei gut vorbereitet: „Volle Kapelle, alle Mann an Bord, wir freuen uns riesig drauf.“ Auch die starke Heimbilanz spricht für Bruchhausen: „Bislang haben wir zu Hause nur gewonnen und zwei Unentschieden – wir wollen unseren Heim-Nimbus wahren.“ Gleichzeitig warnt Klein vor Übermut: „Es gilt, Obacht zu geben und nicht in so einen Konter zu laufen. Aber wir wollen das Spiel bestimmen und definitiv den Heimdreier holen.“

Luthe setzt auf Form und Mut

Auf der Gegenseite steht ein TSV Luthe, der mit drei Siegen in Folge zur vielleicht besten Zeit der Saison Form gefunden hat. Trainer David Oehmigen sieht seine Mannschaft gut gerüstet: „Wir kommen jetzt mit viel Schwung. Wir haben die wichtigsten Spiele gewonnen und uns in die beste Position da unten gebracht.“ Zwar falle Luk Volkmar aus privaten Gründen aus, und auch Leonard Brünner sowie Nicolas Debener fehlen weiterhin im Zentrum – dennoch betont Oehmigen: „Uns ist nicht bange, was den Kader angeht.“

Ein Punkt würde Luthe zum sicheren Verbleib in der Liga reichen – bei einem Vorsprung von 15 Toren auf Rehburg und Marklohe. Doch auf ein Verwalten wolle man sich nicht verlassen: „Wir fahren ganz klar dahin, um auch dort drei Punkte zu holen. Wir wollen nicht nur zur Meisterschaft gratulieren – vielleicht sind wir am Ende die, die den Titelkampf nochmal spannend machen.“

Die taktische Marschroute ist klar: „Wir wissen um ihre Stärken – vor allem offensiv mit sehr viel Speed und Torgefahr. Da wird es darum gehen, sehr gut zu verteidigen, kompakt zu stehen.“ Gleichzeitig traut Oehmigen seiner Mannschaft viel zu: „Wir wissen, wie gut wir offensiv sind, und dass wir jederzeit in der Lage sind, unsere Tore zu machen.“ Das Ziel ist eindeutig: „Wir wollen mutig auftreten, sind selbstbewusst und fahren hin, um den Klassenerhalt dann endgültig zu feiern.“

