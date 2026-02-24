TSV Luthe gewinnt letzten Test mit 4:3

– Foto: Philipp Reichelt

Der TSV Luthe hat sein letztes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den Bezirksligisten SSV Hülsen setzte sich die Mannschaft am Dienstagabend mit 4:3 durch.

In der Anfangsphase nutzte Luthe die Anpassungsschwierigkeiten der Gäste konsequent aus. Julian erzielte zwei Treffer, zudem trafen Max und Silas. Bereits nach 35 Minuten führte Luthe mit 4:0.

Kurz vor der Pause verkürzte Hülsen und kam unmittelbar nach dem Seitenwechsel weiter heran. In der Folge stand es 4:3, die Gäste erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich. Luthe verteidigte die Führung jedoch bis zum Schlusspfiff.