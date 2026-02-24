 2026-02-20T12:29:42.904Z

TSV Luthe gewinnt letzten Test mit 4:3

Vor Pflichtspielstart in der Bezirksliga Hannover Staffel 3

Der TSV Luthe hat sein letztes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den Bezirksligisten SSV Hülsen setzte sich die Mannschaft am Dienstagabend mit 4:3 durch.

In der Anfangsphase nutzte Luthe die Anpassungsschwierigkeiten der Gäste konsequent aus. Julian erzielte zwei Treffer, zudem trafen Max und Silas. Bereits nach 35 Minuten führte Luthe mit 4:0.

Kurz vor der Pause verkürzte Hülsen und kam unmittelbar nach dem Seitenwechsel weiter heran. In der Folge stand es 4:3, die Gäste erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich. Luthe verteidigte die Führung jedoch bis zum Schlusspfiff.

Damit beendet der TSV Luthe eine insgesamt wechselhafte Vorbereitung mit drei Erfolgen aus den Testspielen und startet mit einem positiven Ergebnis im Rücken in den Pflichtspielauftakt am Sonntag in der Bezirksliga Hannover Staffel 3.

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Luthe - TuS Schwarz-Weiß Enzen