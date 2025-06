TSV Luthe gelingt Klassenerhalt – trotzdem Sorgen für die neue Saison

Die Partie gegen Heiligenfelde sei sportlich jedoch kein Glanzlicht gewesen: „Es war am Ende des Tages kein schönes Fußballspiel – ein lauer Sommerkick.“ Oehmigen räumte offen ein, dass die volle Konzentration fehlte: „Man hat gemerkt, dass die letzte Anspannung gefehlt hat.“ Auch der Gegner habe „einfach befreit aufgespielt“, weil es für ihn um nichts mehr ging.

Der Fokus lag bei Luthe offenbar bereits auf dem, was nach der Saison kommt – und das sorgte intern für Unruhe: „Wir haben in der Woche vor dem Spiel noch ein paar Nachrichten bekommen von Spielern, die uns verlassen werden. Vier weitere Spieler haben sich entschieden, aufzuhören oder woanders weiterzumachen.“ Die Nachricht kam zur Unzeit: „Demzufolge war die Stimmung schon vor dem Spiel extrem getrübt.“

Angesichts eines sich abzeichnenden personellen Aderlasses sei das sportliche Geschehen fast in den Hintergrund geraten. „Unser Kader hat sich nochmal sehr, sehr verkleinert. Die Aussicht auf die nächste Saison hat bei vielen Enttäuschung und Traurigkeit ausgelöst – mich eingeschlossen.“

Vermeidbare Gegentore – Emotionaler Abschied

Die Gegentore gegen Heiligenfelde fielen aus Sicht des Trainers zu leicht: „Das 1:0 fällt nach einem Rückpass, der vom Platz hochspringt und nicht beim Torwart ankommt. Das zweite nach einer Ecke. Und das dritte... ach ja, Kontersituation.“ Immerhin durfte Levin Bommert, der seine Karriere beendet, mit einem verwandelten Elfmeter in der 89. Minute noch ein persönliches Erfolgserlebnis feiern: „Da war dann die Freude groß.“

Neustart statt Umbruch

Nach dem geglückten Klassenerhalt steht der TSV Luthe nun vor einer ungewissen Zukunft: „Es ist kein Umbruch, es ist ein Neustart. Wir müssen den Kader komplett auf links drehen.“ Die Hoffnung ruht auf Talenten aus der Region: „Wir hoffen, dass der eine oder andere, der bislang A-Jugend gespielt hat oder in der Kreisliga unterwegs war, sagt: Hey, ich hätte Bock, Bezirksliga zu spielen.“

Oehmigen kündigte an, dass die Mannschaft sich nun „vier Wochen ausruhen“ werde. Danach soll mit neuer Kraft in die Vorbereitung für die Saison 2025/26 gestartet werden – trotz aller Ungewissheiten: „Dann greifen wir wieder an und versuchen, auch da wieder das Bestmögliche herauszuholen.“