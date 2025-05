– Foto: Philipp Reichelt

TSV Luthe feiert Kantersieg im Abstiegskampf Trainer Oehmigen lobt „absolut geilen Fight“ seiner Mannschaft Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Marklohe TSV Luthe

Mit einem klaren 6:2-Heimsieg gegen den SC Marklohe 1963 hat der TSV Luthe einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Für Trainer David Oehmigen war es nicht nur ein verdienter Erfolg, sondern auch Ausdruck der mentalen Stärke seines jungen Teams. „Großes Kompliment an meine Mannschaft“, so Oehmigen nach dem Spiel. „Wir mussten jetzt dreimal in Folge mit mächtig Druck umgehen – und haben alle drei Spiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen.“

Die Hausherren legten einen energischen Start hin, gingen früh durch Silas Schwarzenstein in Führung, mussten jedoch schnell den Ausgleich hinnehmen. Für das 2:1 sorgte Jannis Erler per Handelfmeter – ein umstrittener Moment: „Aus meiner Sicht schwer zu sagen, ob es wirklich ein Handspiel vom Markloher Spieler war. Könnte auch unser Spieler gewesen sein. Aber wir haben diese Saison auch ein, zwei fragliche Elfmeter gegen uns bekommen – diesmal war das Glück auf unserer Seite.“ Erneut glich Marklohe aus, doch die Reaktion nach der Pause fiel deutlich aus. Oehmigen: „Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, wieder mutiger zu spielen. In der ersten Hälfte haben wir zu oft lange Bälle geschlagen – das war so nicht geplant, aber auch eine Folge der kurzfristigen Änderung auf der Torhüterposition kurz vor dem Anpfiff.“