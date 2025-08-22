TSV Luthe fährt zum Tabellenführer Schwarz-Weiß Enzen

Nach zwei Spieltagen führt der TuS Schwarz-Weiß Enzen die Bezirksliga Hannover 3 souverän an. Mit 15:1 Toren und zwei klaren Siegen haben die Schwarz-Weißen ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Am Sonntag wartet mit dem TSV Luthe ein Gegner, der sich nach einem durchwachsenen Saisonstart behaupten möchte.
Für Luthe, das bislang drei Punkte verbuchen konnte, ist die Ausgangslage klar. Trainer David Oehmigen ordnet die Rollen vor dem Auswärtsspiel realistisch ein: „Wir erwarten schon einen sehr, sehr selbstbewussten Gegner mit zwei klaren Siegen. Sie haben schon gezeigt, dass sie vor allem offensiv wahnsinnig viel Qualität haben.“ Dennoch fährt sein Team keineswegs chancenlos nach Enzen: „Wir werden auf jeden Fall nicht hinfahren, um die Punkte vorbeizubringen. Wir wollen schon auch da zusehen, dass wir was mitnehmen.“
Personell sieht es bei Luthe nahezu optimal aus. „Bis auf Jason Plinke stehen uns im Grunde genommen alle Spieler, die aktuell fit sind, auch zur Verfügung“, berichtet Oehmigen. Der Ausfall durch Urlaub sei zu kompensieren: „Die Jungs, die dafür in Frage kommen, haben sich im Training gezeigt. Das heißt, wir haben gute Optionen.“
Besonders im Defensivverhalten fordert der Trainer weitere Steigerungen, obwohl seine Elf am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen den FC Springe zu Null spielte: „Wir hatten schon ein, zwei Momente, wo wir auch ein bisschen Glück hatten und einen starken Torwart. Da müssen wir versuchen, noch konsequenter zu verteidigen.“
Ein Faktor könnte zudem die Größe des Spielfeldes in Enzen sein. „Der Platz ist doch nochmal eine ganze Ecke größer als unserer. Das macht das Verteidigen in der Breite auf jeden Fall schwerer“, so Oehmigen.
Während Enzen mit breiter Brust in die Partie geht, reist Luthe mit dem Selbstvertrauen des ersten Saisonsieges an. „Wir haben jetzt erstmal drei Punkte auf der Haben-Seite. Das gibt uns ein bisschen Ruhe für die nächsten Wochen“, betont Oehmigen.
Das Duell Erster gegen Elfter verspricht damit einen klassischen Vergleich zwischen Favorit und Außenseiter – doch Luthe will mutig auftreten und die Überraschung nicht ausschließen.