– Foto: Philipp Reichelt

TSV Luthe fährt zum Tabellenführer Schwarz-Weiß Enzen Luthe will weiter wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 TSV Luthe SW Enzen

Nach zwei Spieltagen führt der TuS Schwarz-Weiß Enzen die Bezirksliga Hannover 3 souverän an. Mit 15:1 Toren und zwei klaren Siegen haben die Schwarz-Weißen ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Am Sonntag wartet mit dem TSV Luthe ein Gegner, der sich nach einem durchwachsenen Saisonstart behaupten möchte.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TuS Schwarz-Weiß Enzen SW Enzen TSV Luthe TSV Luthe 15:00 PUSH Für Luthe, das bislang drei Punkte verbuchen konnte, ist die Ausgangslage klar. Trainer David Oehmigen ordnet die Rollen vor dem Auswärtsspiel realistisch ein: „Wir erwarten schon einen sehr, sehr selbstbewussten Gegner mit zwei klaren Siegen. Sie haben schon gezeigt, dass sie vor allem offensiv wahnsinnig viel Qualität haben.“ Dennoch fährt sein Team keineswegs chancenlos nach Enzen: „Wir werden auf jeden Fall nicht hinfahren, um die Punkte vorbeizubringen. Wir wollen schon auch da zusehen, dass wir was mitnehmen.“

Personell sieht es bei Luthe nahezu optimal aus. „Bis auf Jason Plinke stehen uns im Grunde genommen alle Spieler, die aktuell fit sind, auch zur Verfügung“, berichtet Oehmigen. Der Ausfall durch Urlaub sei zu kompensieren: „Die Jungs, die dafür in Frage kommen, haben sich im Training gezeigt. Das heißt, wir haben gute Optionen.“ Besonders im Defensivverhalten fordert der Trainer weitere Steigerungen, obwohl seine Elf am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen den FC Springe zu Null spielte: „Wir hatten schon ein, zwei Momente, wo wir auch ein bisschen Glück hatten und einen starken Torwart. Da müssen wir versuchen, noch konsequenter zu verteidigen.“