TSV Luthe erkämpft einen Punkt gegen Türkspor Wunstorf

In einer intensiv geführten Partie hat sich der TSV Luthe am Sonntag ein torloses Remis gegen Türkspor Wunstorf erarbeitet. Während es auf dem Papier keine Tore gab, zeigte sich vor allem Ersatztrainer Nico Nitsche mit der Defensivleistung seiner Mannschaft zufrieden.

„Insgesamt geht die Punkteteilung in Ordnung“, bilanzierte Nitsche. „Türkspor war am Anfang etwas besser im Spiel, sehr aggressiv in den Zweikämpfen, und wir haben ihnen große Räume gelassen, die sie bespielen konnten.“ Doch Luthe passte sich mit zunehmender Spieldauer an die physische Spielweise der Gäste an und kämpfte sich zurück in die Partie.

Leidenschaftlich verteidigt und kompromisslos geklärt