TSV Lustnau schnappt sich den Hallentitel

– Foto: Fußballbezirk Alb

Wie schon in den 4 Jahren zuvor, gewinnt der Landesliga-Spitzenreiter bei den Frauen, der TSV Lustnau I erneut den Titel des Bezirkshallenmeisters im Bezirk Alb. Viele Zuschauer waren in der Reutlinger Oskar-Kalbfell Sporthalle dabei. Sie sahen einen tollen Budenzauber bei der Frauen Hallenendrunde.

Im ersten Halbfinale wurde der TSV Lustnau I gegen den starken Landesligist SV Unterjesingen gefordert, nach 10 Minuten Spielzeit stand es 1:1, den Einzug ins Finale mußte duch ein 6 Meterschießen entschieden werden. Hier zeigten beide Torhüterinnen ihr Können, am Ende stand es 3:2 für den TSV Lustnau I, und damit den Einzug ins Finale. Im zweiten Halbfinale gewann der SSV Reutlingen, nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit, durch 6-Meterschießen 4:3 gegen den TSV Lustnau II.

Beim kleinen Finale zwischen dem SV Unterjesingen und dem TSV Lustnau II stand es lange Zeit 1:1 und war ausgeglichen, doch kurz vor dem Schlußpfiff gelang dem TSV Lustnau II der Siegtreffer zum 2:1. Im Endspiel konnten sich die Kickerinnen des Landesligaspitzenreiters vom TSV Lustnau I gegen den Regionenspitzenreiter SSV Reutlingen behaupten. Die jungen SSV-Kickerinnen wehrten sich lange, aber der Druck der TSV-Kickerinnen wurde immer größer und am Ende stand ein verdienter 2:0-Finalsieg für den TSV Lustnau I zu Buche. Der Siegerpokal und der Wanderpokal konnte mit auf die Heimfahrt genommen werden.