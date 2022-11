TSV Lustnau II – TSV Mähringen 1:2 (0:0)

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde baut der TSV Mähringen seine Siegesserie beim TSV Lustnau II auf vier Siege in Folge aus und zementiert seine Ansprüche auf einen Spitzenplatz in der Kreisliga A2. Ein Doppelpack von Spielertrainer Marc Vollmer ebnet den Weg zum 2:1 Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen müssen.

Der Gast aus Mähringen zeigt sich auf dem Lustnauer Kunstrasen von Beginn an dominant und kommt zu einigen großen Möglichkeiten im ersten Durchgang. Nach Ballgewinnen im Mittelfeld hat zunächst Vollmer die beste Chance auf das 0:1. Frei vor Torhüter Böhm will er den mit gelaufenen Aziz Bouali bedienen, Böhm spekuliert richtig und verhindert den Querpass. Wenig später taucht Boauli dann frei vor Böhm auf, kann im eins gegen eins aber nicht verwandeln. Kurz vor der Pause ist der Ball dann das erste Mal im Lustnauer Tor: Dominik Schäfer verwandelt einen Chippass von Rasid Demirel, die Schiedsrichterin entscheidet jedoch auf eine Abseitsposition von Schäfer – nicht die letzte fragwürdige Entscheidung der Unparteiischen. Der TSV Lustnau beschränkt sich in Hälfte eins hauptsächlich auf schnelle Konter über seine Außenspieler und kommt über diese sowie nach einigen Freistößen zu Halbchancen. Einzig einer der Freistöße wird wirklich gefährlich, aus zentraler Position pariert Elias Thum den direkt geschossenen Freistoß glänzend. Der TSV Mähringen kann aus seiner dominanten ersten Hälfte nichts zählbares mitnehmen, so geht es mit dem torlosen Unentschieden in die Pause. Die Gastgeber sind damit bestens bedient, der Aufsteiger aus Mähringen hadert ein wenig mit der mangelhaften Chancenauswertung.

Davon ist nach dem Seitenwechsel jedoch nichts zu merken. Die Gäste aus Mähringen starten noch druckvoll in die zweite Hälfte und erzwingen kurz nach Wiederanpfiff das überfällige 0:1. Mo Güney erkämpft den Ball in Lustnaus Innenverteidigung und legt quer auf Vollmer, der sicher vollendet (47.). Der TSV Mähringen bleibt druckvoll und will schnell nachlegen. Demirel verpasst das 0:2 mit einem Schlenzer ans Lattenkreuz nur knapp. Kurz darauf gelingt das 2:0. Jonas Thum erobert den Ball im Mittelfeld und spielt den Ball hinter die Kette auf den gestarteten Güney, der behält den Kopf oben und legt 5 Meter vor dem Tor erneut quer auf Vollmer (55.). Im weiteren Verlauf schraubt der TSV Mähringen den Druck etwas zurück verteidigt aber weiterhin souverän, bis zur 76. Spielminute. Dann erlaubt sich die Mähringer Defensive einen unaufmerksamen Moment und wird prompt bestraft. Nach einem langen Einwurf in den Strafraum reagiert Elias Thum etwas zu spät um den Ball im Fünfmeterraum zu klären, Tim Lasse Krey spritzt dazwischen und verkürzt auf 1:2 (76.). Das Tor bleibt jedoch die einzige große Möglichkeit für die Gastgeber, der TSV Mährungen verteidigt nun wieder konsequent und hat gute Chancen. Der eingewechselte Sinan Kurban ist 10 Minuten vor Schluss frei durch und legt quer auf Tapha Biyai, weil Vollmer aus einer Abseitsposition einen Schritt in Richtung Ball macht, entscheidet die Schiedsrichterin erneut auf Abseits, obwohl Vollmer nicht in die Situation eingreift. Mit dem Schlusspfiff wird dem TSV Mähringen dann die größte Chance auf das 1:3 verwehrt: Jonas Thum wird im Lustnauer Strafraum heftig abgeräumt – die Pfeife der Schiedsrichterin bleibt stumm.

Kurz darauf ist Schluss und der TSV Mähringen fährt drei hochverdiente Punkte ein. Einziges Manko: die Chancenverwertung. Ein deutlich höheres Ergebnis wäre durchaus möglich und dem Spielverlauf angemessener gewesen. Der Fokus gilt jetzt dem Spitzenspiel am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr beim TSV Sondelfingen I. Die Mannschaft will die Leistung der starken Rückrunde krönen und hofft auf die gleiche Auswärtsunterstützung seiner Fans wie in Lustnau!