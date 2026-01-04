TSV Lustnau holt den Tübinger Stadtpokal nach spätem Finale

Der Tübinger Stadtpokal der Frauen hat am heutigen Sonntag in der Paul-Horn-Arena seinen Abschluss gefunden. Sieben Mannschaften, kurze Wege und zwölf Minuten Spielzeit pro Partie verdichteten das Turnier zu einem Wettbewerb, in dem jeder Treffer sofort Gewicht bekam. Nach einer ausgeglichenen Vorrunde, klaren Halbfinals und einem emotional aufgeladenen Finale setzte sich der TSV Lustnau mit 3:2 gegen den TV Derendingen durch und sicherte sich den Stadtpokal.

Rahmen und Modus: Ein Turnier ohne Sicherheitsnetz

Der Stadtpokal der Frauen wurde in zwei Gruppen ausgespielt. Die besten Teams qualifizierten sich für die Halbfinals, anschließend folgten Spiel um Platz drei und Finale. Die Spielzeit von zwölf Minuten ließ keinen Raum für taktisches Abwarten. Jede Unachtsamkeit wurde sichtbar, jede konzentrierte Phase konnte ein Spiel entscheiden. Der lange Turniertag führte von frühen Standortbestimmungen am Nachmittag bis zu Entscheidungen am späten Abend.

Gruppe A: Derendingen behauptet sich an der Spitze

In der Gruppe A setzte sich der TV Derendingen durch und belegte mit 7 Punkten und 7:2 Toren den ersten Platz. Der Auftakt mit einem torlosen Remis gegen den SV Unterjesingen hielt die Gruppe offen, doch anschließend folgten klare Signale: ein 3:1 gegen den TSV Lustnau II und ein 4:1 gegen den TSV Lustnau III brachten die entscheidenden Punkte.

Der TSV Lustnau II folgte mit 6 Punkten und 4:4 Toren auf Rang zwei. Nach dem 2:1 gegen Lustnau III und dem knappen 1:0 gegen Unterjesingen reichte lediglich die Niederlage gegen Derendingen, um die Spitze zu verpassen. Der SV Unterjesingen kam mit 4 Punkten und 2:1 Toren auf Rang drei, während der TSV Lustnau III punktlos blieb.

Gruppe B: Lustnau setzt früh eine Marke

Die Gruppe B wurde klar vom TSV Lustnau dominiert. Mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 14:2 belegte das Team Platz eins. Das 10:2 gegen den TSV Ofterdingen setzte früh ein Ausrufezeichen, das 4:0 gegen den TV Derendingen II bestätigte die Favoritenrolle.

Hinter Lustnau blieb es enger. Der TSV Ofterdingen und der TV Derendingen II kamen jeweils auf einen Punkt. Das direkte Duell endete 1:1, wodurch beide Teams punktgleich blieben, jedoch nicht in die K.-o.-Runde einzogen.

Halbfinale eins: Lustnau setzt sich vereinsintern durch

Im ersten Halbfinale traf der TSV Lustnau II auf den TSV Lustnau I. Die Partie war geprägt von Tempo und klaren Aktionen. Die erste Mannschaft nutzte ihre Chancen konsequent und setzte sich mit 2:1 durch. Damit bestätigte Lustnau seine Vorrundenleistung und zog ins Finale ein.

Halbfinale zwei: Derendingen entscheidet das vereinsinterne Duell

Das zweite Halbfinale brachte das Aufeinandertreffen von TV Derendingen I und TV Derendingen II. Die erste Mannschaft übernahm früh die Kontrolle und gewann mit 4:1. Der Erfolg unterstrich die Stabilität, die Derendingen bereits in der Gruppenphase gezeigt hatte.

Spiel um Platz drei: Entscheidung vom Punkt

Im Spiel um Platz drei standen sich der TSV Lustnau II und der TV Derendingen II gegenüber. Die Begegnung blieb bis zum Ende offen und musste im Neunmeterschießen entschieden werden. Der TSV Lustnau II setzte sich mit 5:4 durch und sicherte sich den dritten Platz des Turniers.

Finale: Lustnau behält im engen Duell die Oberhand

Das Finale zwischen dem TSV Lustnau und dem TV Derendingen entwickelte sich zu einem würdigen Abschluss des Turniers. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, ohne die defensive Ordnung zu vernachlässigen. Lustnau nutzte seine Möglichkeiten effizienter und gewann mit 3:2. Damit krönte sich der TSV Lustnau zum Sieger des Tübinger Stadtpokals der Frauen.