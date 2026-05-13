TSV Lustnau: "Gefeiert wurde nach dem Spiel in Sondelfingen" FuPa stellt Meister vor: Der TSV Lustnau ist souveräner Meister in der Frauen-Landesliga, Staffel 2, und steigt in die Verbandsliga auf. von red · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Lustnau

Der TSV Lustnau dominiert die Frauen-Landesliga, Staffel 2, in einer Weise, die im Seltenheitswert besitzt. Mit einer perfekten Ausbeute von 57 Punkten nach 19 Spieltagen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 89:12 steht der Titelgewinn bereits drei Partien vor dem Saisonende fest. Lustenaus Frauen-Spielleiter Wolfgang Oswald blickt auf ein Jahr zurück, das vor allem im Zeichen der Wiedergutmachung stand, nachdem der Verein in der vorangegangenen Spielzeit dramatisch gescheitert war. Mit dem nun feststehenden Aufstieg in die Verbandsliga bereitet sich der Klub auf neue sportliche Horizonte vor.

Jubelstürme in Sondelfingen und Tübingen Die Erleichterung und Freude nach dem entscheidenden Erfolg waren förmlich greifbar. Die Feierlichkeiten begannen unmittelbar nach dem Schlusspfiff und verlagerten sich über den Abend hinweg. „Gefeiert wurde nach dem Spiel in Sondelfingen, zuerst auf dem Platz in Sondelfingen, dann in Tübingen in der Stadt“, berichtet Wolfgang Oswald gegenüber FuPa. Der Triumph markiert das Ende einer langen Reise, die von großer Disziplin und dem Willen geprägt war, die Fehler der Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Vom vorsichtigen Sommer zum entschlossenen Winter Dass der Titelgewinn derart souverän ausfallen würde, war zu Beginn der Saison keineswegs in Stein gemeißelt. Die Erinnerung an das bittere Scheitern im Vorjahr wirkte noch nach. „Wir hatten in der vorigen Saison die Meisterschaft kurz vor Schluss noch verspielt. Daher waren wir im Sommer mit unserer Prognose vorsichtig“, erklärt Wolfgang Oswald. Doch mit zunehmender Dauer der Runde wuchs das Selbstvertrauen innerhalb des Teams. Spätestens mit dem Start in das Kalenderjahr 2026 änderte sich die Marschroute: „Aber seit der Winterpause hatten wir die Meisterschaft wieder fest im Blick.“ Die Anatomie einer perfekten Spielzeit In einer Liga, in der Verfolger wie der SV Deuchelried trotz solider Leistungen frühzeitig den Anschluss verloren, bestach Lustnau durch eine seltene Konstanz. Für den Frauen-Spielleiter sind die Gründe für den Erfolg klar identifizierbar. Er führt den Titelgewinn auf „die fußballerische Qualität und die Konstanz: bis jetzt 19 Siege in 19 Spielen“ zurück. Diese Dominanz spiegelte sich in fast jeder Partie wider und ließ am Ende keinen Zweifel daran aufkommen, wer die stärkste Kraft in der Landesliga ist.

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