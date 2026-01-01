TSV Ludwigsburg: „Wir wollen den direkten Aufstieg schaffen“

Im FuPa-Teamcheck blickt Giulio D’Acierno vom TSV Ludwigsburg in der Kreisliga B1 Enz Murr auf eine Hinrunde mit klarer Zielsetzung zurück. Der Co-Trainer und sportliche Leiter spricht über Vorbereitung, Mannschaftsstruktur, schnelle Integration vieler Neuzugänge und den klar formulierten Anspruch, am Ende ganz oben zu stehen.

„Wir starten am 27.1.26 in die Vorbereitung“, sagt Giulio D’Acierno mit Blick auf die Rückrunde. Neben der sportlichen Arbeit spielt der Zusammenhalt eine zentrale Rolle. Als feste Teambuilding-Maßnahme nennt er „unser traditionelles Kabinenfest“, das seit Jahren Bestandteil der Mannschaftskultur ist und den Teamgeist stärken soll.

Rückblickend zeigt sich das Trainerteam mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden. „Wir, das Trainerteam, sind eigentlich zufrieden“, erklärt D’Acierno, schiebt jedoch unmissverständlich hinterher: „Unser Ziel war und ist der direkte Aufstieg.“ Gleichzeitig bleibt er realistisch für alle Szenarien: „Wenn es doch über die Relegation passiert, ist auch ok.“ Die sportliche Richtung ist damit klar definiert.

Schnelle Integration, großer Kader und interne Herausforderungen

Besonders positiv hebt D’Acierno die personelle Entwicklung hervor. „Die Integrierung der 9 Neuzugänge hat schneller geklappt als erwartet“, sagt er und unterstreicht damit die schnelle Findungsphase der Mannschaft. Gleichzeitig bringt die Kadergröße auch Herausforderungen mit sich. „Da wir einen 30-Mann-Kader haben, ist leider der ein oder andere unzufrieden über seine Spielzeit“, beschreibt er offen die Situation innerhalb des Teams.

Blick nach vorn: Aufstieg, Verstärkungen und klare Prognose

Für den weiteren Saisonverlauf bleibt der Anspruch eindeutig: „Wir wollen den direkten Aufstieg schaffen.“ Personell soll dabei gezielt nachjustiert werden. „Da wir einen sehr guten, breiten und qualitativen Kader haben, werden wir uns nur verstärken mit dem ein oder anderen Hochkaräter“, erklärt D’Acierno, ergänzt jedoch: „Verhandlungen laufen auf Hochtouren.“ Auch bei der Meisterfrage zeigt er keinerlei Zurückhaltung: „TSV Ludwigsburg (Meister).“